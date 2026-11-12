De la Espriella recibe credenciales de embajador del Vaticano: Bula aceptó otras 12

Este jueves 12 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella recibió sobre las 10 a.m. las credenciales del embajador del Vaticano en Colombia, monseñor Angelo Accattino, en la Casa de Nariño. El encuentro ocurrió mientras la primera dama, Ana Lucía Pineda, se encuentra en Perú en medio de la visita del papa León XIV. A su vez, el canciller Omar Bula aceptó en el Palacio de San Carlos las credenciales de 12 enviados de varias naciones el pasado miércoles.

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Durante la jornada del día de ayer, el canciller recibió las credenciales de Jacqueline Foglia Sandoval, embajadora de Honduras; Guillermo Rubio Funes, embajador de El Salvador; Vivian Aisen, embajadora de Israel; Louise de Sousa, embajadora del Reino Unido; Bader Saud Altrifi, embajador de Arabia Saudita; Ricardo Navarrete Betanzo, embajador de Chile; Vinod J. Baha, embajador de India; Heroina Telaku, embajadora de Kosovo; Maria Alfonsa Magdalena Geraedts, embajadora de Países Bajos; Dag Nagoda, embajador de Noruega; Pedro Zwahlen, embajador de Suiza; y Ricardo Ghibellini Harten, embajador de Perú.

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En cada uno de los encuentros, el canciller habló con los enviados en cada una de las naciones. Con Honduras, el ministro habló de la agenda de cooperación regional en materia de seguridad, justicia, migración, salud, agricultura, educación y empleo; con El Salvador, sobresalen los avances conjuntos en transformación digital, innovación, telemedicina, formación de talento y cooperación tecnológica.

Con Israel, la Cancillería reiteró en un comunicado el interés de Colombia en continuar profundizando la cooperación en innovación, tecnología y ciencia; la embajadora entrega sus credenciales después de que el expresidente Gustavo Petro rompiera relación con ese país tras iniciada la guerra en Gaza. Frente al Reino Unido, resaltó la estrecha relación en materia de inversión, comercio, transición energética, acción climática y defensa de valores democráticos.

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Frente a la visita del embajador de Perú, Colombia reafirmó el excelente estado de una relación caracterizada por la integración fronteriza, la cooperación amazónica, el intercambio comercial y los mecanismos de concertación política que ambos países impulsan como socios estratégicos y miembros de la Comunidad Andina, con una agenda común orientada al desarrollo sostenible y al bienestar de las poblaciones de frontera. Esto ocurre después de una relación turbulenta en la administración de Gustavo Petro.

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