Abelardo de la Espriella se reunió con el procurador Gregorio Eljach: esto dijo

Abelardo de la Espriella y Gregorio Eljach. Foto: Cortesía

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunió este miércoles con el procurador Gregorio Eljach. El segundo visitó al primero en su casa en Barranquilla, ciudad en la que De la Espriella llevaría a cabo su mandato durante los próximos cuatro años.

“El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvo un encuentro con el Procurador General de la Nación, en el marco del respeto por la autonomía de los órganos de control y el fortalecimiento de la institucionalidad”, se lee en la misiva de Defensores de la Patria.

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“Durante la reunión se reafirmó el compromiso del Gobierno entrante con el equilibrio de poderes, la independencia de las instituciones y el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, como pilares para construir una Patria Milagro con legalidad, transparencia y confianza”, precisaron.

Según la oficina de prensa de De la Espriella, el objetivo de este almuerzo se dio “en el marco del respeto por la autonomía de los órganos de control y la independencia de las instituciones del Estado colombiano”.

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“El encuentro permitió abrir un espacio de diálogo sobre la importancia de preservar el equilibrio de poderes, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el Gobierno entrante actúe siempre dentro del marco de la Constitución y la ley”, manifestaron.

Y agregaron: “Durante la reunión, el presidente electo reiteró que Colombia necesita instituciones fuertes, respetadas e independientes, capaces de ejercer sus funciones con autonomía, rigor y responsabilidad frente a los ciudadanos. El Gobierno entrante mantendrá una relación institucional, respetuosa y transparente con los órganos de control, convencido de que la Patria Milagro se construye sobre la base de la legalidad, el fortalecimiento institucional y el respeto por la democracia”.

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Esta reunión se suma a varias que ya se adelantan con diferentes personalidades desde la casa del presidente electo en Barranquilla. A su despacho ya han asistido varios alcaldes y gobernadores. Incluso fue esta ciudad en la que se llevó a cabo el primer consejo de ministros designados.

En esta línea, se ve factible que De la Espriella llegue con una nueva forma de gobernanza en la que Barranquilla tendrá un papel protagónico. En ese contexto, cobra sentido la intención de fortalecer el aeropuerto de la capital del Atlántico para facilitar los desplazamientos del nuevo presidente, así como el plan de que durante la primera semana de mandato el ejercicio del gobierno tenga como epicentro a La Guajira.

Además, el mandatario electo continúa adelantando el empalme con los 32 departamentos, y esta semana culminará los primeros cuatro, con Norte de Santander, Santander, Antioquia y Huila.

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