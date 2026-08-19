De la Espriella se reunió con Rendón y Gutiérrez en San Carlos por emergencia de terremoto

De izquierda a derecha: Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; presidente de la República, Abelardo de la Espriella; gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón. Foto: Alcaldía de Medellín

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En medio de la agenda del presidente Abelardo de la Espriella en el Palacio de San Carlos, se dio un encuentro entre el mandatario con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, con el fin de conversar sobre mecanismos para la reconstrucción de los departamentos afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Planteamos un mecanismo extraordinario para la reconstrucción del país: Reconstrucción por impuestos. Colombia puede estar recaudando cerca de COP 150 billones al año por renta, pero para obras por impuestos solo está habilitado el 1 %. La idea de eso es subirlo al menos al 10 %, cerca de COP 14 billones, para que el 90 % de eso se dedique a la reconstrucción”, dijo el gobernador de Antioquia.

Rendón explicó que pondrá a disposición del gobierno nacional el equipo con el que articularía esa propuesta que, además, podría ser incluida en la emergencia económica. Junto a él estará también el equipo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, así como la fundación Proantioquia.

La propuesta articularía a los privados para que asuman las obras, las ejecuten con transparencia, eficiencia y en tiempo récord. “Esto sería un monto adicional, garantizando los recursos aprobados por el CONFIS para los municipios PDET y ZOMAC”, agregó Rendón.

Por su lado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó medidas fiscales que alivien la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto, por lo que ha pedido al Gobierno nacional ampliar el cupo CONFIS de Obras por Impuestos y extender este mecanismo a municipios que no hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, o las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, ZOMAC.

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“Estamos solicitando que se amplíe a los municipios que sufrieron el terremoto y que, de esa manera, los empresarios puedan invertir en cualquiera de esos municipios y así podamos tener las obras mucho más rápidamente”, explicó Toro, tras destacar que la región ya contaba con 30 proyectos viabilizados bajo este mecanismo.

Por su parte, De la Espriella estará en reuniones privadas, que incluyen a mandatarios regionales, y cerca de las 3:00 p. m. se encontrará con representantes del sector asegurador. Este martes, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, citó a los gremios para dialogar en torno a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y allí estuvieron presentes funcionarios regionales.

Además, citó en el Palacio de San Carlos a sus 18 ministros para su primer consejo, que iniciará sobre las 4 p.m. Allí se espera que traten temas alrededor de la crisis generada por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, entre ellos, la declaración de la emergencia económica que ha anunciado el mandatario para hacer frente a esa situación.

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