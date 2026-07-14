Así reaccionó el mundo político a anuncio de De la Espriella sobre fusión de oficinas de paz

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, recibió su credencial ante el CNE. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la eliminación de varias consejerías y agencias en su entrante gobierno sacudió al mundo político y ya tiene respuesta de varias figuras que han trabajado en esas oficinas. Especialmente, por sus palabras en torno al Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que señaló que promover la “impunidad”.

De acuerdo con el mandatario electo, se acabará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y también la figura del Alto Comisionado para la Paz. Esas funciones, según dijo, pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad: “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.

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“A partir del 7 de agosto, mi objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se acaba desde que asuma el cargo en mi propiedad”, precisó. Y añadió: “El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia designado [Iván Cancino] y el ministro del Interior designado [Rodrigo Lara] tienen la orden de desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.

De la Espriella también se dirigió a Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y líder del partido Comunes. Sobre él dijo que debería estar “preso de por vida” y calificó a la JEP de, presuntamente, pretender “lavar sus crímenes con el disfraz de un tribunal”.

El senador electo Enrique Gómez (Salvación Nacional) aplaudió la decisión de recortar consejerías y cargos con duplicidad de funciones. Y, en esa línea, dijo que “son COP 10 mil millones que podrán invertirse en las necesidades reales de los colombianos”.

Sin embargo, otros sectores criticaron la decisión. La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, se refirió a esas palabras y subrayó que el “85 % de los y las firmantes siguen comprometidos con la paz y la democracia”.

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“Además de anunciar que eliminará la institucionalidad creada para la implementación del acuerdo de Paz, ahora va detrás de quienes firmaron el acuerdo. (...) ¿Quiere empujarlos a que regresen a la guerra?”, dijo.

Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, pidió a la Fiscalía iniciar una investigación contra el jefe de Estado electo “por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del partido Comunes” y a la Corte Constitucional activar todos los mecanismos de protección al Acuerdo de Paz. Y apuntó que Londoño “se acogió a una negociación y sus afirmaciones desconocen 10 años de un largo proceso”.

“El señor electo esta en la obligación de respetar lo acordado, no estimular campañas de odio y con su estilo desafiante llama a la confrontación y la muerte. La vida de firmantes de paz es obligación proteger”, añadió.

La senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional para “no [normalizar] este retroceso”. Y recalcó que “la paz es un derecho y una obligación constitucional”, pues “el Acuerdo de Paz hace parte del bloque de constitucionalidad” Mi llamado es a la unidad de toda la ciudadanía, de la comunidad internacional y de todas las fuerzas democráticas de Colombia para que no normalicen este retroceso.

“Es el desmonte deliberado de toda la institucionalidad de paz: el primer paso para borrar de un plumazo una hoja de ruta que a Colombia le ha costado décadas construir. No es seguridad; es impunidad para quienes quieren enterrar la historia y borrar la verdad. Eso es lo cierto”, dijo. Y agregó: “Desmontar su institucionalidad significa asestar un golpe a los últimos años de implementación obligatoria por parte del Estado. Sería la estocada final”.

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Igualmente, los exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc enviaron una carta a De la Espriella y sostuvieron que, a pesar de estar en una orilla ideológica diferente “no implica que no podamos convivir y dialogar civilizadamente a cerca de nuestras diferencias; de eso se trata precisamente la paz, tan esquiva a nuestra patria”.

“Estamos seguros de que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado, con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales, ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos. En ese sentido, le expresamos nuestra disposición a dialogar para encontrar caminos que nos permitan avanzar en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, al tiempo que ratificamos, ante el país y el mundo, nuestro indeclinable compromiso de honrar la palabra que empeñamos con nuestra firma el 24 de noviembre de 2016”, se lee en la misiva.

La organización Defendamos la Paz hizo un llamado “a rodear el Acuerdo suscrito en el 2016 entre el Gobierno nacional y las extintas Farc”. También rechazaron los señalamientos contra Londoño y enfatizaron en que “ha cumplido junto a más de 12.000 excombatientes lo pactado en el Acuerdo”.

“Defenderemos con profunda convicción este y todos los acuerdos que permitan resolver pacíficamente nuestros conflictos armados. Diez millones de víctimas y un país fracturado, son suficiente motivo para invitar al señor presidente electo a respetar la palabra dada por el Estado y el mandato constitucional que consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, se lee en el comunicado de la organización.

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