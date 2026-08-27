Gobierno De la Espriella trazó línea a sus ministros para tramitar denuncias de corrupción

Presidente De la Espriella durante su último consejo de seguridad en la ciudad de Barranquilla. Foto: Presidencia de Colombia

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A través de la Circular 01 de 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella le notificó a sus ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, representantes de entidades adscritas y jefes de control interno que el vencimiento de los plazos legales para revisar las actas de entrega no constituye, de ninguna manera, un saneamiento o convalidación de posibles irregularidades.

La instrucción del Gobierno es que las entidades deben continuar escarbando en los archivos, culminando las revisiones y documentando los hallazgos vigentes, recordando que los tiempos administrativos de transición corren por cuerdas distintas a los plazos penales o disciplinarios.

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El documento traza una hoja de ruta estricta para denunciar posibles casos de corrupción en la administración del Estado colombiano y categoriza a esos entes de control. El Dapre fue enfático en ordenar que cualquier actuación que comprometa los recursos del Estado debe ser empapelada con rigor —salvaguardando contratos, bases de datos y correos institucionales— y trasladada de inmediato a despachos como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría.

“Los hallazgos deberán documentarse de manera objetiva y acompañarse de los antecedentes y soportes disponibles, identificando los hechos, las actuaciones involucradas y los recursos públicos eventualmente comprometidos. Cuando de la revisión se adviertan hechos que razonablemente puedan tener relevancia fiscal, disciplinaria, penal, civil o administrativa, las dependencias competentes deberán proceder conforme a sus funciones, a su puesta en conocimiento o traslado a las autoridades correspondientes”, señala la circular.

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Aunque los nuevos servidores públicos tienen 30 días legales para revisar el acta de entrega y solicitar aclaraciones tras el empalme, el vencimiento de este plazo no elimina su obligación de documentar y denunciar cualquier hecho relevante que encuentren después.

Las entidades están obligadas a proteger y conservar toda la información relacionada con los hallazgos, incluyendo contratos, bases de datos, correos institucionales y registros contables. No obstante, el texto aclara que esta circular no le da poder a la Presidencia ni a las entidades para investigar o juzgar a nadie; eso es trabajo exclusivo de las autoridades competentes, respetando el debido proceso.

Esta es la circular 001:

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