Presidente De la Espriella entregó balance de emergencia en el Tolima desde Ibagué

Presidente De la Espriella y ministro Lara en PMU desde Ibagué. Foto: Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella viajó este jueves hacia el departamento del Tolima para evaluar y coordinar la emergencia desencadenada de los incendios forestales que afectan al territorio. Desde allí se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que se discutió la situación.

Tras finalizado el PMU, el jefe de Estado aseguró que “hoy tenemos más de 50.000 hectáreas afectadas por incendios forestales, de las cuales cerca de 28.000 corresponden a áreas agropecuarias. Hay 2.660 productores afectados, pérdidas estimadas en COP 134.000 millones, 163.000 animales en riesgo por falta de alimentación y agua y afectaciones en 23 municipios y 507 veredas. A esto se suman las consecuencias del terremoto: 44 municipios afectados, 85 viviendas colapsadas, 3212 viviendas averiadas y 3776 afectaciones reportadas en todo el departamento”.

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En cuánto a las acciones que se tomarán, el mandatario aseguró que “vamos a poner desde el Gobierno nacional en marcha un plan especial de recuperación ambiental, productividad, y seguridad para el Tolima. No vamos solamente a apagar los incendios, vamos a recuperar lo que el fuego destruyó, a levantar nuevamente al campo tolimense y a garantizar que nuestros campesinos vuelvan a producir”.

En esta misma línea manifestó que en el componente agropecuario se entregarán “343 subsidios de COP 65 millones cada uno para vivienda rural. Además, dispondremos de 5.000 toneladas de heno, 5.000 toneladas de tamo de arroz para atender la alimentación de los animales afectados y para recuperar la tierra. También vamos a darle un respiro financiero inmediato a nuestros campesinos. La cartera agropecuaria de Finagro tendrá un congelamiento por tres meses de amortización de las obligaciones de los productores afectados y pondremos también en marcha un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores”.

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Además, “vamos a destinar COP 7.000 millones de pesos para proyectos productivos con el propósito de recuperar cultivos, unidades productivas y fuentes de ingreso afectadas por los incendios”.

Respecto a las denuncias hechas en relación con una supuesta acción criminal para seguir provocando afectaciones en el territorio dijo: “Aquí hay manos criminales incendiando nuestra tierra. Esto no solamente es una emergencia ambiental, queridos amigos. Tenemos toda la información y los informes técnicos que indican que gran parte de estos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales”.

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“Están utilizando el fuego para destruir el campo, golpear a nuestros campesinos, acabar con cultivos y animales y sembrar miedo en nuestra gente. A esos criminales los vamos a perseguir con toda la capacidad del Estado”, puntualizó. Y agregó: “He ordenado conformar de inmediato un grupo élite especial con capacidades de inteligencia, investigación y operación para identificar perseguir y capturar a cada uno de los responsables de provocar estos incendios”.

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