Presidente De la Espriella viaja al Tolima en medio de los incendios forestales

Presidente Abelardo de la Espriella viajará al Tolima. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que este jueves 27 de agosto viajara al departamento del Tolima para atender los incendios forestales que afectan al territorio y que ya suman más de 15 días encendidos debido al fenómeno del niño.

El jefe de Estado confirmó que desde Ibagué, y junto a parte de su gabinete ministerial, estará “coordinando las operaciones y verificando en terreno el despliegue de todas las capacidades necesarias para enfrentar esta emergencia”.

Lea: ¿De la Espriella se quedó con las mayorías en el Consejo Electoral? Esto dejó la votación

“Nuestra Fuerza Pública mantiene desplegados 782 hombres y mujeres, y otros 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres se trasladan hacia Ibagué con 4.000 kilos de equipos. Tenemos en operación 2 helicópteros Black Hawk, 2 aviones AT-802 y está previsto el apoyo de un MI-17.Hasta ahora, la Fuerza Pública ha realizado 1.084 descargas aéreas y empleado más de 452.000 galones de agua para combatir las llamas”, agregó.

Además, respecto a la posibilidad de que supuestas “manos criminales” estén provocando parte de estos incendios, el mandatario dijo: “SIJIN y SIPOL investigan en Coello, San Luis, Venadillo y Suárez las causas de los incendios y la posible responsabilidad de manos criminales”.

Vea: Elección del CNE reorganizó cargas dentro de la sala plena: estos son los nuevos magistrados

En esta línea, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que en medio de la contención de los incendios, la Policía capturó a dos individuos por presunto accionar criminal.

Por su parte, la gobernadora del departamento dijo: “Tenemos serios indicios de manos criminales en los incendios forestales que han ocurrido en el departamento, por esa razón decidí colocar directamente en mi calidad de gobernadora una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en averiguación de responsables, con las pruebas pertinentes, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. A las personas que hayan cometido -si lo han cometido, obviamente si existen esas manos criminales-pues vamos a llegar a aplicar el rigor de la ley y eso es lo que le vamos a pedir a la Fiscalía y a la justicia”.

Puede interesarle: De la Espriella firmó extradición de alías Araña: cabecilla disidente va para Estados Unidos

Por último, en el más reciente informe de la situación Lara explicó que “luego del reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, hay focos activos en 11 municipios: Coyaima, Venadillo, Coello, San Luis, El Guamo, Carmen de Apicalá, Suárez, Lérida, Armero Guayabal y Melgar. Anoche se intensificaron especialmente en San Luis y Coello. Se combatió hasta las 4:30 a.m. protegiendo viviendas y torres de energía .Se trabaja en tierra con Bomberos, Defensa Civil, Ejército, Policía y comunidad, parte de los focos se originan por barreras contrafuegos no técnicas. Hoy salen 12 bomberos de refuerzo desde Yopal con cisterna. Hemos pedido a la UNGRD apoyo urgente con equipos (mangueras, motosierras y motobombas)”.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.