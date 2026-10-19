Abelardo de la Espriella visitará batallón en Arauca, ¿por qué?

En el encuentro se espera que estén presentes algunos ministros; el alcalde de Arauca, Juan Quenza; el…

Este lunes 19 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella visitará el departamento de Arauca en medio de una gira regional que ya pasó por San Andrés y Providencia en los últimos días. En su agenda estará un Consejo de Seguridad en la Décima Octava Brigada del Ejército, en una de las regiones más afectadas por el conflicto y donde grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen fuerte injerencia en el territorio.

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En el encuentro se espera que estén presentes algunos ministros; el alcalde de Arauca, Juan Quenza; el gobernador del departamento, Renson Martínez y miembros de la cúpula militar. Al finalizar el consejo de seguridad, habrá un evento llamado "Milagro de las Regiones – Gobierno en Territorio", donde el Ejecutivo expresará sus planes sobre el departamento de la Orinoquía.

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Esta es la primera vez que el mandatario visita Arauca, uno de los departamentos donde ganó con amplio margen en la segunda vuelta presidencial. En su administración se encuentra la exrepresentante por Arauca, Lina María Garrido, quien ahora funge como directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y encabezó la campaña del mandatario en ese territorio.

El presidente llegará a este departamento luego de que el fin de semana señalara a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz (Partido Liberal) de presuntos malos manejos administrativos. "No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso", aseguró. Ellas negaron estar envueltas en cualquier tipo de irregularidad. En el archipiélago también encabezó un Consejo de Seguridad y un encuentro del llamado "Milagro de las regiones: Gobierno en territorio", en donde se están planteando las bases del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

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Este es el tercer territorio de la región Orinoquía al que llega el mandatario. Antes estuvo en Yopal (Casanare) y en Puerto Carreño (Vichada) en el marco de los empalmes regionales.

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