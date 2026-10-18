De la Espriella lanzó pullas contra gobernadora y congresista de San Andrés, ¿qué les dijo?

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo el viernes y el sábado en un recorrido por la isla de San Andrés. Allí encabezó un Consejo de Seguridad y también un encuentro del llamado "Milagro de las regiones: Gobierno en territorio", en donde se están planteando las bases del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en su paso por esa región también lanzó señalamientos contra la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz (ambas del Partido Liberal).

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"Quiero que sepan que estoy enterado de todo lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar, pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos", les dijo el mandatario.

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No vine a traer discursos ni promesas vacías. ¡Vine a cumplir con hechos! Ordené inversiones históricas, sin intermediarios, para recuperar el hospital, modernizar el… pic.twitter.com/Wtp2l3vOj7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 17, 2026

De la Espriella aseguró que, presuntamente, las dos habrían enviado a personas a manifestarse en contra de la intervención del Hospital Departamental de San Andrés. Y en ese punto, también agregó que no iba a permitir "que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre" y que usaría "toda [su] autoridad para que no se pierda un peso"

"No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso", recalcó el jefe de Estado en esa conversación.

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Tanto Ordóñez como Jay-Pang negaron en ese diálogo cualquier tipo de relación con manejos irregulares de recursos, así como de haber movilizado a personas para protestar en contra de la decisión de la Superintendencia de Salud de este gobierno. En el caso específico de la representante —a quien De la Espriella cuestionó porque "toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación"—, esta solicitó al mandatario adelantar las investigaciones pertinentes y aseguró que no encontraría nada que soportara esas afirmaciones.

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"¿Quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer entonces. (…) Me parece inadmisible lo que está pasando en la isla", respondió el mandatario.

Esta no es la primera vez que el mandatario lanza señalamientos contra mandatarios regionales. Previamente, había "regañado" al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, por los diálogos adelantados en el pasado entre la administración local y grupos armados: “Quiero hacer una advertencia muy clara. Ningún gobernador, ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas". Algo similar había ocurrido con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, contra quien se adelantan investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

"Todo Sucre sabe lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano", aseguró en ese momento De la Espriella. Y agregó: "Explíqueme cómo confiar en una persona que, como usted, tiene 13 procesos por corrupción".

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Tanto Escobar como Acuña rechazaron los cuestionamientos y el último señaló al jefe de Estado de intentar "perfilarlo". Por el momento, el presidente ha estado en recorridos nacionales en medio de la construcción de su Plan Nacional de Desarrollo y se espera que este lunes aterrice en Arauca.

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