De la Espriella y Henríquez sostuvieron conversación y hablaron de “colaboración armónica”

El senador de Centro Democrático, Honorio Henríquez, fue el vencedor y se hizo con la Presidencia del Senado. Foto: Prensa Senado

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Menos de 24 horas pasaron desde la victoria de Honorio Henríquez (Centro Democrático) en la Presidencia del Senado y la llamada que entabló el nuevo jefe del Congreso con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. La disputa que ganó el partido uribista frente al candidato con el guiño del gobierno entrante, Alfredo Deluque (Partido de la U), dejó fisuras en la derecha, pero de lado y lado han señalado que trabajarán conjuntamente en estos próximos cuatro años.

El diálogo entre De la Espriella y Henríquez se concretó tras la conversación que el último sostuvo con el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. De acuerdo con el último, en ese intercambio se enfatizó en que lo importante, más allá de las diferencias que se plantearon en esta disputa, era “resolver los grandes problemas de los colombianos y trabajar armónicamente”.

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“Aquí no hay vanidades”, dijo Lara en una declaración a medios. Y también agregó: “Este es un gobierno que va a ejecutar y a aplicar la ley. El presidente ha dicho que hay demasiadas leyes, la agenda legislativa de este gobierno es escueta. Aquí no nos creemos grandes reformadores”.

Por su lado, Henríquez aseguró que en la conversación con De la Espriella le reiteró su “compromiso de ejercer la Presidencia del Senado con absoluto respeto por la Constitución”. Incluso, señaló que garantizaría “los derechos de la oposición, los independientes y la bancada de gobierno”.

“Desde la colaboración armónica entre los poderes públicos, trabajaremos con diálogo, responsabilidad y respeto para impulsar todas las iniciativas que beneficien a los colombianos y fortalezcan nuestras instituciones”, añadió.

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Henríquez se impuso frente a Deluque con 56 votos frente a 45 (con uno en blanco), con lo que selló la victoria del uribismo —que argumentaba que era su derecho como la bancada más grande del lado del gobierno— frente a De la Espriella. En todo caso, desde el Centro Democrático han recalcado en que se mantendrán como bancada de gobierno y que apoyarán al Ejecutivo entrante en todo lo que signifique el avance del país.

“Al presidente electo, al doctor Abelardo de la Espriella, le enviamos un saludo afectuoso y fraternal y le reiteramos nuestra decisión de ser partido de gobierno”, dijo el senador Andrés Forero en su discurso de réplica este 20 de julio.

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Ahora, se tiene previsto que este miércoles el Senado comience a sesionar como tal y, a partir de la próxima semana, se voten las presidencias de las comisiones constitucionales y accidentales. En todo caso, ya está casi que completa la distribución por partido de cada célula legislativa, lo que también será clave para el avance de los proyectos.

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