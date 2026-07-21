De la Espriella anuncia sede alterna de Presidencia en Medellín: esto dijo tras empalme

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, en su empalme regional en Medellín. A su lado, su esposa, Ana Lucía Pineda, y el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. Foto: Archivo Particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró este martes el empalme regional desde Medellín (Antioquia). Estuvo acompañado por el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, y desde allá hizo varios anuncios sobre nombramientos en su gobierno.

“Vamos aquí a tener, y es un anuncio muy importante, la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico”, aseguró De la Espriella en su intervención al final del empalme.

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La capital antioqueña también sería una de las sedes alternas de la Presidencia y la prinicipal de Procolombia, según dijo. Ya Barranquilla (Atlántico) había sido anunciada como el centro de operaciones del gobierno de De la Espriella, pero el mismo mandatario electo ha reconocido que en Antioquia tiene caudal electoral y un fuerte apoyo, lo que llevó a que tres de sus integrantes del gabinete fueran paisas, entre ellas, la hermana del alcalde Gutiérrez, Juliana Gutiérrez, ministra de Deporte designada.

Todo eso va en la línea que ha planteado de “gobernar desde las regiones”. Ese discurso lo repitió en sus dos intervenciones este 20 de julio en Antioquia, donde también agradeció a los mandatarios regionales por “resistir” frente al gobierno actual. Incluso, fue más allá y señaló al Ejecutivo de haber “abandonado” a esa región en estos cuatro años.

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Más allá de eso, también hizo varios nombramientos clave. Jaime Uribe quedó ratificado como la cabeza de Procolombia para estos cuatro años, se anunció al ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán para dirigir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y se designó al empresario antioqueño Mauricio Tobón como embajador en México.

Eso sí, todavía hay otros nombres que están pendientes por conocer en su gabinete. La semana pasada se conoció que la exsenadora uribista Paola Holguín comandaría el Ministerio de Cultura, pero faltan por designar los ministerios de Trabajo, Salud y Ciencia, carteras que deberán ser encabezadas por mujeres para cumplir con la Ley de Cuotas.

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Este miércoles, se espera que De la Espriella aterrice en Montería para otro empalme regional. Ya ha pasado por Norte de Santander, Casanare, Santander, Huila y está previsto que llegue a los 32 departamentos antes de asumir el poder.

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