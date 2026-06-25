CNE entregará credencial a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo tras su victoria

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo fueron elegidos como presidente y vicepresidente. Foto: Cortesía

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Este jueves 25 de junio, poco más de un mes para la posesión oficial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hará entrega de las credenciales que sustentan su elección.

Luego de que el pasado miércoles se dieran por finalizados los escrutinios municipales y departamentales, el CNE dio por terminado el escrutinio a nivel nacional. Tras revisar y contar los votos, determinaron que la Presidencia durante los próximos cuatro años le corresponde al candidato de Defensores dela Patria y su fórmula vicepresidencial.

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Hacia las diez de la mañana, en Corferias, se llevará a cabo el evento protocolario en el que el presidente del órgano electoral, el magistrado Cristian Quiroz (Alianza Verde), hará entrega oficial de las credenciales a los ganadores de las elecciones del pasado 21 de junio.

Así se llevó a cabo la declaratoria por parte del CNE

El abogado Abelardo de la Espriella fue declarado oficialmente como presidente de Colombia por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El paso se concretó el pasado miércoles hacia las cuatro de la tarde. Revisadas las reclamaciones y finalizados los escrutinios a nivel municipal, departamental y nacional, el avalado por Defensores de la Patria es ahora el nuevo jefe de Estado tras confirmarse que derrotó al senador Iván Cepeda.

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El presidente del CNE confirmó que los resultados oficiales y vinculantes del escrutinio le dieron la victoria a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“Cada solicitud fue atendida, cada voto fue contado y solo cuando se agotó este examen y no antes, damos por terminado el escrutinio y damos paso a esta declaratoria”, dijo Quiroz. “Se invita al candidato y a su fórmula vicepresidencia a hacer la entrega oficial de las credenciales el día de mañana”, finalizó.

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Si bien desde el mismo 21 de junio se dio un reconocimiento generalizado de la victoria de De la Espriella, Cepeda y su principal promotor, el saliente presidente Gustavo Petro, se negaron a aceptar los resultados hasta que se diera el escrutinio. Se excusaron, en una actitud hasta este momento atípica en la democracia colombiana, que la diferencia era solo de poco más de 250.000 votos.

No obstante, conforme pasaron los escrutinios, esa diferencia aumentó cerca de 2.000 votos y confirmó que el abanderado de Defensores de la Patria obtuvo la victoria con 12’960.166 votos, mientras que el avalado del Pacto Histórico llegó a los 12’708.312. En total, se registraron 25’668.478 sufragios y la diferencia entre los candidatos llegó a 251.854. Tras los escrutinios, Abelardo de la Espriella ganó 624 votos más, mientras que Cepeda perdió 400 que le habían contabilizado erróneamente.

En la audiencia, que se extendió por tres días, estuvieron presentes la Misión Observación Electoral, la delegación de la MOE Internacional y el Registrador delegado para asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, así como delegados de la Procuraduría.

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