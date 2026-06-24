“Tenemos que hacer unos ajustes institucionales clarísimos”: Alejandra Barrios de la MOE

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Qué nos dejan estas elecciones?¿Cuál es el balance general de esta contienda presidencial?

Un proceso de escrutinios que fue muy rápido, eso es muy bueno para el país. Nosotros salimos de tres procesos electorales, Congreso, primera y segunda vuelta, con resultados de preconteo y con resultados de escrutinio con unas diferencias en los tres que no llegan ni siquiera al 1 %.

Eso significa que errores cometidos en el anterior proceso electoral donde se encontró una diferencia casi del 5 % entre el preconteo y el escrutinio ya han sido superados.

Lea: Es oficial: CNE declara a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

Aquí vale la pena hacer un reconocimiento a la Registraduría Nacional del Estado Civil porque no solamente evitó que se cometieran esos errores, adoptó los ajustes necesarios, dio muchas medidas de acceso a la información, se hizo un trabajo permanente de diálogo y esto es lo que nos permite tener hoy y lo estamos viendo es un proceso electoral absolutamente sólido en Colombia que nos da a todos la seguridad que toca construir sobre esto para ir a elecciones locales en octubre del próximo año.

¿Qué se puede destacar a término positivo y a término negativo en este proceso?

En los temas negativos nosotros tenemos que hacer unos ajustes institucionales clarísimos. Aquí tenemos que hacer unas unas leyes en las que se establezcan claramente cuáles son los procedimientos para las consultas. Aquí hubo unas afectaciones y una falta de claridad de reglas claras frente al tema de las consultas que se hicieron el año pasado.

Tenemos también que hacer una reforma en torno al tema de financiación de las campañas políticas. Nosotros hasta el jueves antes de la elección hicimos el balance de financiación, vimos los gastos que se tenían para publicidad digital, vimos todos pasar la campaña electoral por las redes sociales y había una campaña que no había registrado un solo peso en gastos, no es ilegal, tiene tiempo para poder registrarlo pero si es muy importante hacer un ajuste para poder conocer en tiempo real cuánto le son las inversiones.

Le puede interesar: Iván Cepeda y Aida Quilcué repiten en el Congreso: aceptaron curules de oposición

En tercer lugar, aquí tenemos que ir a dejar claras las reglas de coaliciones, decisiones y algunos ajustes en términos de organizaciones y de organizaciones políticas, grupos significativos de ciudadanos y partidos políticos.

Tenemos que volver a ajustar el sistema y de forma estructural y hay que hacer una operación quirúrgica de fondo al Consejo Nacional Electoral.

Usted menciona que una de las campañas no registra gastos en redes sociales pero su masividad se dio a través precisamente de las redes sociales, ¿cómo se puede ejercer control ante eso?

Nosotros sabemos, ahí hay varias propuestas pero hay una que es absolutamente clara que se podría adoptar, propaganda electoral que se encuentre en unas redes sociales y que no esté registrada en los gastos de campaña en publicidad electoral virtual, teniendo además una línea especial para la publicidad electoral virtual, debe tener una multa que duplique el valor estimado de esa publicidad.

¿Cómo ve usted el tema de la participación en política y el revuelo que generó durante las elecciones?

Aquí nos toca volver y revisar qué es, cuáles son los procedimientos que tenemos, esto no puede ser tan laxo que llegue a lo de Perú, donde en Perú el Congreso de la República cada 15 días puede poner un presidente de la República, eso es una falta de equilibrio institucional que Colombia no se puede dar el lujo de tener.

Necesitamos poder tener unos mecanismos que permitan hacerles unos llamados de atención o establecer algo que sí haga al presidente de la República cumplir el mandato constitucional y legal, pero también es importante aquí señalar que frente a otros servidores públicos no tenemos la definición legal de exactamente cuál es la participación indebida, tenemos unos aspectos pero nos falta el desarrollo completo.

Vea: “Es positivo que el excandidato Iván Cepeda reconozca la derrota”: Abelardo de la Espriella

Este es uno de los temas que hay que desarrollar a través de una ley estatutaria, salió en la 996 de ley de garantías, pero nos quedamos cortos, entonces aquí hay un enredo impresionante de qué se entiende por participación en política de funcionarios públicos, más allá de entregar bienes o servicios del Estado o explícitamente mencionar un candidato.

¿Cuál es el balance del papel del Gobierno en estas elecciones?

Nosotros alcanzamos a hacer, si no estoy mal, 15 comisiones nacionales de seguimiento electoral y el proceso electoral empezó en marzo del año pasado. Deseo destacar el trabajo que se hizo este año, una articulación impresionante entre los organismos de control, pero también entre los ministerios.

La Defensoría del Pueblo hizo un seguimiento muy importante, no solamente a las alertas por temas de violencia sino también a la forma en que las campañas y las candidaturas se expresaban en las redes sociales buscando invitar a estos a que no enviaran ni mensajes de odio ni estigmatizantes.

¿Cómo se dio la dinámica con los delegados nacionales e internacionales para la observación electoral?

Tenemos un excelente inicio, antes los testigos electorales se entregaban solamente o los veían solamente para entregar propaganda electoral o para que llegaran a los ciudadanos a votar por determinado candidato, ya si se les está dando la dimensión que realmente tienen y la importancia que tienen, entonces ahora es súper interesante empezar el trabajo en ese sentido.

Nosotros nos sentimos muy acompañados con la observación electoral de la Unión Europea, fue un aliado con esa observación a largo plazo.

Hay que organizar más la observación electoral internacional, la exitosa experiencia de ahora nos demuestra que hay que tener una mayor organización para que los observadores internacionales puedan tener una mejor comprensión del proceso, trabajar más en temas de contexto y que ojalá no solamente acompañen en elecciones a Presidencia, a Congreso, sino las elecciones más difíciles de verdad de este país que son las elecciones locales.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.