Gustavo Petro se dirigió por última vez al país como presidente: así se moverá la oposición

El presidente saliente de Colombia (c), Gustavo Petro, camina acompañado de su hija Antonella Petro (i) a su salida de la Casa de Nariño en un acto solemne con el que pone fin a su mandato de cuatro años este viernes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una intervención corta, el presidente saliente Gustavo Petro cerró su paso por la Presidencia y caminó por la calle de honor para marcar su salida de la Casa de Nariño. Oficializando el final de su mandato, el jefe de Estado pasará de lleno a la oposición, que este 7 de agosto convocó a concentraciones pacíficas desde Bogotá, Cali y Barranquilla, donde también habló el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico).

“Dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo, lo dije desde un principio, el mandato popular se respeta. Hasta aquí llega los 11 millones y medio que decidieron votar por mí”, aseguró Petro, quien estuvo acompañado por sus hijos Antonella Petro y Nicolás Alcocer.

Sugerimos: Posesión de De la Espriella: avanza agenda internacional y concentraciones de la oposición

En las escalinatas de la Casa de Nariño, el mandatario también criticó el hecho de que a su partido no le hayan permitido realizar su declaración de la oposición desde el Congreso de la República y lanzó una pulla a sus opositores. De acuerdo con él, “ya no [será] el presidente que haya cerrado ese Congreso de la República”. También recalcó que todo lo que hizo “fue en función del pueblo y de la nación”.

“Espero que nos recuerden. Hasta siempre: libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que, ¡viva Colombia libre!“, fue como concluyó su intervención.

Le puede interesar: Este es Abelardo de la Espriella: nuevo presidente de Colombia

Desde otras latitudes, congresistas del Pacto Histórico también se manifestaron en contra del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. El senador Iván Cepeda, quien asumió la curul de la oposición en el Senado, lanzó críticas contra el ganador de las elecciones presidenciales y recalcó que defenderán desde el Congreso el legado del presidente Petro.

“No cederemos ante el autoritarismo, ni ante un terrorismo de Estado. Juntos vamos a defender la cultura de la diversidad, la soberanía nacional, la naturaleza y las reformas sociales. Nuestra bancada parlamentaria no asiste a la posesión de Abelardo de la Espriella porque es ilegítimo y constituye una amenaza para la soberanía y la democracia. Hemos decidido estar donde siempre hemos estado, del lado del pueblo colombiano”, señaló. Allí reiteró su llamado a la “desobediencia civil pacífica”.

Desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, otro grupo de congresistas del Pacto Histórico dio su declaración de la oposición. En primer lugar, criticaron el traslado del evento de la posesión hasta Cali y señalaron que es el presidente electo quien “comparece ante el Congreso”. Además, indicaron que no representa “un gesto de descentralización”, sino una “extralimitación de competencias” con responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.

Lea también: Presidentes de Ecuador, Panamá y el rey de España son los últimos en llegar a posesión

También anunciaron que harán una oposición “con diferencias de fondo” con el nuevo gobierno y con miras a defender “el Estado social de derecho, la soberanía nacional y la justicia social”, así como el legado del Ejecutivo de Gustavo Petro.

“Invitamos a todos los sectores comprometidos con el Estado Social y Democrático de Derecho a impedir cualquier regresión autoritaria y apoyar la consolidación de las conquistas democráticas alcanzadas por el pueblo colombiano. Nuestra respuesta seguirá siendo política, democrática, constitucional y pacífica. Nos anima la esperanza, más allá de las provocaciones, la determinación y la esperanza, para responder con hechos concretos las provocaciones que sólo anidan más violencia”, dijeron en su declaratoria.

El Pacto Histórico entra de lleno a la oposición como la bancada más grande del Congreso. Solo en números, superan los 60 congresistas y han dicho que se enfocarán en hacer control político al gobierno de Defensores de la Patria.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.