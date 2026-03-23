Así reaccionaron Petro, candidatos y otros políticos al accidente del avión Hércules

Accidente avión hércules, así reaccionaron los políticos. Foto: Archivo Particular

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Políticos de todas las orillas se sumaron a la ola de reacciones por el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea que cayó en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien anunció que se activaron todos los protocolos para atender a las víctimas. “Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados”, agregó.

Tras estas declaraciones llegaron las del presidente Gustavo Petro, quien se enfocó en los problemas de la flota y armamento de la fuerza pública. “Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados. Las compras militares deben expandir al máximo la agricultura y la industria nacional. No daré más tiempo, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego”, señaló el jefe de Estado.

La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.



Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.



Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, se sumó a los comentarios. “Perplejo y triste con la información de que se estrelló el avión Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo. Rezo por las familias de las víctimas. Pendiente de los sobrevivientes. ¡Dios mío!”, escribió en su cuenta de X.

Los candidatos a la Presidencia también enviaron sus mensajes a los pocos minutos de la confirmación del siniestro. “Mis condolencias para la Fuerza Aérea, para las familias y los seres queridos de las víctimas de este trágico hecho, que enluta no solo a la Fuerza Pública, sino a la Nación entera”, dijo Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico.

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Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, también escribió en sus redes sociales: “Toda la solidaridad con nuestras Fuerzas Militares y con las familias de los uniformados que viajaban en el avión de la Fuerza Aérea que, según el gobierno, se accidentó en Putumayo. Lamentamos profundamente estos hechos y esperamos la mayor claridad sobre las circunstancias que rodearon semejante tragedia”.

Toda la solidaridad con nuestras Fuerzas Militares y con las familias de los uniformados que viajaban en el avión de la Fuerza Aérea que, según el gobierno, se accidentó en Putumayo. Lamentamos profundamente estos hechos y esperamos la mayor claridad sobre las circunstancias que… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 23, 2026

El abogado Abelardo de la Espriella también se pronunció. Envió condolencias a las familias de los uniformados afectados y aseguró que “su ejemplo permanecerá siempre en la memoria de la Nación. Gratitud eterna a nuestros héroes”. Lo propio hizo Sergio Fajardo, quien señaló que el accidente llena de dolor al país e implica una gran pérdida para la patria.

Las autoridades insisten en que no es momento de especular sobre las causas del accidente ni hacer balances sobre los afectados.

¿Qué se sabe del accidente del avión Hércules?

En la mañana de este lunes 23 de marzo, el Ejército confirmó que un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). Según información entregada a El Espectador, dos pelotones de soldados, alrededor de 100 uniformados, se movilizaban en la aeronave. Las autoridades intentan verificar más detalles de la situación y confirmar el número exacto de personas que iban allí.

Según se conoce hasta el momento, el hecho ocurrió sobre las 9:00 de la mañana. Las primeras versiones indican que el accidente habría ocurrido en la pista. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, dijo que la aeronave, al parecer, colisionó cuando intentaba despegar de la pista. Otras versiones señalan que el desplome fue pocos minutos después del despegue.

Por ahora se conoce que los uniformados harían parte del Batallón de Selva 49 del Ejército y que iban a ser trasladados hacia el municipio de Puerto Asís (Putumayo). De forma preliminar, se conoce que unos 20 uniformados han sido rescatados con vida y están siendo trasladados, en principio, de urgencia a Florencia (Caquetá), para recibir atención médica especializada.

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