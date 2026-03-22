Encuestas y choques entre uribismo y petrismo marcan otra semana de cara a la primera vuelta

Los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López hacen parte de los 14 aspirantes que competirán en la primera vuelta del 31 de mayo. Foto: Cortesía

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Faltan exactamente 70 días para que los ciudadanos asistan a las urnas para votar por uno de los 14 candidatos presidenciales inscritos para la primera vuelta. El pulso político avanza al ritmo de las alianzas de los aspirantes con figuras de varios partidos y las estrategias para conquistar los votos del centro, pero también con el impacto de choques entre candidaturas y los resultados de las encuestas.

El último sondeo de intención de voto, del Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Cambio, arrojó que la llave de Iván Cepeda y Aida Quilcué se mantiene en el primer lugar con un 34.5 % de los votos, lo que en otras palabras indica que la candidatura del petrismo se mantiene estable. La noticia es el gran impulso que tomó Paloma Valencia para ubicarse en el segundo lugar, junto a su fórmula Juan Daniel Oviedo, con el 22,2 % de los votos. Por ende, la tercera casilla también es noticia con el descenso del abogado Abelardo de la Espriella y su fórmula José Manuel Restrepo, con 15,4 % de la intención de voto.

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En medio de este panorama, los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda sostuvieron un fuerte cruce de mensajes por cuenta de los señalamientos de la oposición a este último por su supuesta cercanía a la Segunda Marquetalia, organización criminal que estaría detrás de la muerte de Miguel Uribe. Durante todo este fin de semana, figuras del petrismo y el uribismo se enfrentaron en redes con diversas acusaciones.

“La confesión de la Segunda Marquetalia sobre el asesinato de Miguel Uribe es tenebrosa. Iván Cepeda tiene que responder: impidió extradiciones, facilitó fugas y hoy negocia con quienes fortalecieron a estos grupos. Colombia merece respuestas”, aseguró la senadora y ganadora de la Gran Consulta.

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La respuesta del aspirante del oficialismo llegó el sábado desde un evento en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Cepeda respondió a lo que calificó como “ataques de la extrema derecha”. Según explicó, hay una persecución contra él y contra el presidente Gustavo Petro. Además, dijo que esas fuerzas están intentando que se judicialice al jefe de Estado en el exterior a través de una “campaña sucia”.

El también senador agregó que Petro enfrentó la parapolítica y ahora, como presidente, luchó contra el narcotráfico e impulsó reformas sociales. “Eso es lo que la extrema derecha y Álvaro Uribe odian. Eso es lo que quieren que no siga, lo que quieren detener atacando al Pacto Histórico y nuestra candidatura. Frente a ello, nuestra respuesta debe ser la claridad, la dignidad y la firme decisión de seguir defendiendo un proyecto de país más justo”, agregó Cepeda.

Y es que el expresidente Uribe también se fue contra Cepeda. “La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto insistió Petro, cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda, que sacó del país, para que gozaran de impunidad en Venezuela, a Santrich e Iván Márquez?”, cuestionó.

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