“Afecta la credibilidad del proceso”: políticos sobre contradicción Eln y Gobierno

El 31 de diciembre de 2022, el presidente Gustavo Petro anunció a los colombianos que su gobierno acordaba un cese bilateral al fuego con cinco grupos armados, entre ellos el Eln, guerrilla con la que actualmente se adelanta una mesa de negociación de paz.

El anuncio lo hizo una hora antes de que los colombianos recibieran el año nuevo.“Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”, dijo.

Los días siguientes fueron de respaldo y celebración por una buena parte de la clase política. Incluso algunos detractores del Gobierno, como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, apoyó la decisión. “Es una gran noticia”, dijo el exnegociador de paz con las Farc, Humberto de la Calle, actual senador.

No obstante, ese respaldo político se transformó en confusión este martes, luego de que la guerrilla del Eln anunciara que va a examinar la propuesta del cese al fuego porque, señaló, esto no había sido acordado con sus voceros. “No existe acuerdo en esta materia”, comunicaron.

Tras el mensaje del Eln y la reunión que este martes adelanta el presidente con el ministro del Interior, Alfonso Prada, el de Defensa, Iván Velásquez, y el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, pues contemplan retomar acciones militares en contra de este grupo, han sido varios congresistas y excandidatos presidenciales los que han hecho un llamado de atención al ejecutivo.

Uno de ellos es el senador Humberto de la Calle. El congresista insistió en que prefiere reaccionar de manera prudente “porque la situación es un poco confusa”. “Me parece casi inverosímil que el Gobierno, según dice el Eln, no le hubiera consultado el cese del fuego. Al parecer se trataba de una idea para ser discutida y confrontada. No debemos comprar precipitadamente estas aseveraciones, pero de ser así, naturalmente es un error enorme del Gobierno. Una guerrilla puede ser lo que sea, pero cuando se toma la decisión de negociar no puede sorprenderla. La mesa es el lugar donde se discute y solo de la mesa deben salir decisiones acordadas”, expresó.

De igual forma, criticó que el presidente le hubiera dado publicidad a un cese al fuego con el Eln sin que estuviera completamente consolidado. “Es un error de negociación. Esto exige método, cuidado, manejo muy delicado de la confidencialidad”, agregó De la Calle, a partir de su experiencia en el proceso de paz que firmó el Estado en 2016 con la antigua guerrilla de las Farc.

La representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) también dio su parte del asunto. Ella y su partido conforman la coalición de gobierno en el Congreso. Desde esa orilla, aunque reconoció las buenas intenciones del ejecutivo encargado de adelantar las negociaciones de paz, en el marco del proyecto de paz total de Petro, manifestó que sin planeación ni organización las buenas ideas “pueden resultar peor de lo que se desea corregir”. “No en vano el principio de planeación es central en la función del Estado. Debe ser prioridad en las decisiones del Gobierno y el Congreso debe velar porque así sea”, comentó.

El senador de Comunes, Carlos Antonio Lozada, dijo en Noticias Rcn que si bien saludaron el anuncio presidencial de cese al fuego, ahora el Eln dio una respuesta que debería dejarle al Gobierno una lección: “Es necesario afinar los mecanismos de comunicación de quienes están al frente de estos procesos para evitar que apreciaciones que cada una de las partes percibe de manera distinta. Esto puede generar confusión, algo que termina afectando, lógicamente, la credibilidad del proceso”.

De igual forma, Lozada manifestó que es urgente un cese al fuego total, como había anunciado Petro, y que seguramente los equipos negociadores van a sobrepasar este “incidente” para continuar con la segunda ronda de diálogos que inicia este mes y se llevará a cabo en México.

