 

Publicidad

Así será la agenda de la “Milagro Week” de Restrepo en Nueva York: estará el gabinete

El vicepresidente José Manuel Restrepo liderará su estrategia de las “Milagro Week” para atraer inversión extranjera y presentar proyectos productivos a mercados internacionales por primera vez en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). La cita será entre el 16 y el 18 de noviembre en la Citi Headquarters y en las oficinas de J.P. Morgan.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Política
General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly - Day 3
NEW YORK (United States), 24/09/2026.- Vice President of Colombia Jose Manuel Restrepo speaks during the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 24 September 2026. (Nueva York) EFE/EPA/LEV RADIN
Foto: EFE - LEV RADIN

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció la agenda de la estrategia de las “Milagro Weeks”, un plan específicamente delineado por el segundo al mando del gobierno de Abelardo de la Espriella con el que busca mayores inversiones del exterior en Colombia. La primera edición de estas jornadas enfocadas en el apartado comercial tendrá lugar en Nueva York entre el 16 y el 18 de noviembre, estas serán las actividades que desarrollarán.

La inauguración será en la tarde del lunes 16 de noviembre en la sede de Citi Headquarters, que abrirá el presidente Abelardo de la Espriella a través de un mensaje a los inversionistas. Luego seguirá el panel VP Talk «Why Colombia, Why Now», en donde hablará el vicepresidente ante los asistentes sobre por qué este es el momento de invertir en Colombia.

Lea: Estas entidades terminarán con menos recursos este 2026 tras un nuevo recorte al presupuesto

En el segundo día, llamado “Milagro Deal Day” —que también será en Citi Headquarters— se aperturan las Salas de Negociación Sectorial a cargo del vicepresidente Restrepo y el gabinete, con inversionistas y aliados internacionales que serán todo el día. Para continuar con las sesiones privadas, sin cobertura de medios, entre ministros, empresas e inversionistas en cuatro sectores: Infraestructura y Transporte; Tecnología, IA e Infraestructura Digital; Energía, Oil & Gas y Minería; y Pharma, agro, turismo y otros.

El último día llamado "Colombia 2050 y Regulatory Lab" en la sede de J.P. Morgan, que arrancará en la mañana de ese miércoles con el evento "Colombia 2050 y Regulatory Lab: diálogo regulatorio para el Plan Nacional de Desarrollo", que funcionará como diálogo entre Gobierno e inversionistas sobre la visión de largo plazo del país y los ajustes regulatorios que alimentarán el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Para poder clausurar la Milagro Week con el balance de resultados a cargo del vicepresidente. En la presentación incluirá indicadores y compromisos, además del campanazo simbólico de Restrepo.

Le puede interesar

Política

Ordóñez ultima detalles para asumir como ministro del Interior: así se ha movido esta semana

Política

Posición de gobierno De la Espriella en Consejo de Seguridad de la ONU desata críticas

Política

¿Cuántas alocuciones ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella? Así se regulan

La estrategia es liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y acompañada por ProColombia y el Ministerio de Comercio, está dentro del marco de la “Misión Crecer”, con la que la administración de Abelardo de la Espriella espera llevar a la economía nacional a un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 % anual.

Según el vicepresidente, en la "Milagro Week" se presentará un banco de proyectos en territorio nacional por más de USD 57.000 millones. Restrepo precisa que son proyectos “estructurados, financiables, listos para atraer inversión, generar empleo y aporte social al futuro crecimiento de la ‘Patria Milagro’”. Según la oficina vicepresidencial, 53 proyectos están preparados para “rondas de inversión o financiación”.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Colombia hoy

José Manuel Restrepo

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Política
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Giovanni(38945)29 de octubre de 2026 – 15:54
    Son tan arribistas, snobistas, levantados que no pueden decir "Semana Milagro" sino "Milagro Week", ridículos se creen de dedo parado y solo son ignorantes, ajemos a la realidad mundial…
  • Dion Casio(66071)29 de octubre de 2026 – 14:55
    Desde cuando los banqueros confían en un país con un crecimiento de 3,5 para otorgar préstamos al 15%, ELEMENTAL MI QUERIDO WATSON , lOS GRINGOS NO TIENEN SIMPATÍAS, TAMPOCO EMPATÍAS, lO QUE BUSCAN SON GANANCIAS Y PARA ESO DISPONEN DE HIPOTECAS Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE SSIEMPRE LOS BENEFICIAN. AH PERO OLVIDABA ASPRILLA ES NORTEAMERICANO PERO ESO IMPORTA POCO.
  • Juan Antonio(45350)29 de octubre de 2026 – 14:09
    Agenda??? Por favor!!!
  • Juan Antonio(45350)29 de octubre de 2026 – 14:08
    Pinocho week, decía el papelito
  • pachobarrios(bz384)29 de octubre de 2026 – 13:37
    Dizque "Milagro Week", ¡hágame el h******a favor!
  • Gilberto(54899)29 de octubre de 2026 – 13:18
    Este "PIN OCHO" es el hazmerreir a dónde va.
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido