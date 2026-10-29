Así será la agenda de la “Milagro Week” de Restrepo en Nueva York: estará el gabinete

La inauguración será en la tarde del lunes 16 de noviembre en la sede de Citi Headquarters, que abrirá el…

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció la agenda de la estrategia de las “Milagro Weeks”, un plan específicamente delineado por el segundo al mando del gobierno de Abelardo de la Espriella con el que busca mayores inversiones del exterior en Colombia. La primera edición de estas jornadas enfocadas en el apartado comercial tendrá lugar en Nueva York entre el 16 y el 18 de noviembre, estas serán las actividades que desarrollarán.

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La inauguración será en la tarde del lunes 16 de noviembre en la sede de Citi Headquarters, que abrirá el presidente Abelardo de la Espriella a través de un mensaje a los inversionistas. Luego seguirá el panel VP Talk «Why Colombia, Why Now», en donde hablará el vicepresidente ante los asistentes sobre por qué este es el momento de invertir en Colombia.

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En el segundo día, llamado “Milagro Deal Day” —que también será en Citi Headquarters— se aperturan las Salas de Negociación Sectorial a cargo del vicepresidente Restrepo y el gabinete, con inversionistas y aliados internacionales que serán todo el día. Para continuar con las sesiones privadas, sin cobertura de medios, entre ministros, empresas e inversionistas en cuatro sectores: Infraestructura y Transporte; Tecnología, IA e Infraestructura Digital; Energía, Oil & Gas y Minería; y Pharma, agro, turismo y otros.

El último día llamado "Colombia 2050 y Regulatory Lab" en la sede de J.P. Morgan, que arrancará en la mañana de ese miércoles con el evento "Colombia 2050 y Regulatory Lab: diálogo regulatorio para el Plan Nacional de Desarrollo", que funcionará como diálogo entre Gobierno e inversionistas sobre la visión de largo plazo del país y los ajustes regulatorios que alimentarán el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Para poder clausurar la Milagro Week con el balance de resultados a cargo del vicepresidente. En la presentación incluirá indicadores y compromisos, además del campanazo simbólico de Restrepo.

Hoy, junto a @PROCOLOMBIACO y el @MincomercioCo, y bajo el liderazgo del presidente @ABDELAESPRIELLA, presentamos ante más de 200 empresarios la primera #MilagroWeek 🇨🇴, que se realizará en Nueva York del 16 al 18 de noviembre.



Serán 86 proyectos públicos y privados por… pic.twitter.com/hdNRIc5jDd — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 20, 2026

La estrategia es liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y acompañada por ProColombia y el Ministerio de Comercio, está dentro del marco de la “Misión Crecer”, con la que la administración de Abelardo de la Espriella espera llevar a la economía nacional a un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 % anual.

Según el vicepresidente, en la "Milagro Week" se presentará un banco de proyectos en territorio nacional por más de USD 57.000 millones. Restrepo precisa que son proyectos “estructurados, financiables, listos para atraer inversión, generar empleo y aporte social al futuro crecimiento de la ‘Patria Milagro’”. Según la oficina vicepresidencial, 53 proyectos están preparados para “rondas de inversión o financiación”.

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