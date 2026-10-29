Estas entidades terminarán con menos recursos este 2026 tras un nuevo recorte al presupuesto

La medida incluye COP 3 billones menos en funcionamiento al disminuir los contratos de prestación de servicios y compras que el Ejecutivo considere innecesarias; COP 4 billones menos en servicio de la deuda y COP 6,8…

En medio del plan de austeridad del gobierno de Abelardo de la Espriella, se anunció un recorte por COP 13,8 billones, equivalentes al 0,7 % del producto interno bruto (PIB), que afectará a 114 entidades estatales, empezando por la Presidencia de la República. Estas son las cuentas que plantea el decreto 1585 del 22 de octubre.

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La medida incluye COP 3 billones menos en funcionamiento al disminuir los contratos de prestación de servicios y compras que el Ejecutivo considere innecesarias; COP 4 billones menos en servicio de la deuda y COP 6,8 billones menos en inversión en recursos de contratos que ya no alcanzarán a ejecutarse o que no son prioritarios para esta administración.

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La entidad en la que más pasarán la tijera será el Instituto Nacional de Vías (Invías), con cerca de COP 1,4 billones menos; sigue la Aeronáutica Civil (COP 949.143 millones menos), la Registraduría (COP 775.000 millones menos) y la Rama Judicial (COP 696.496 millones menos). Le sigue la Agencia Nacional de Infraestructura (COP 393.306 millones menos), el Ministerio de Ambiente (COP 369.570 millones menos), el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (COP 367.472 millones menos).

“El ajuste del Estado comienza por la propia Presidencia”, señaló el mandatario desde su alocución presidencial. Lo que lo lleva a mermar el gasto en los recursos de funcionamiento e inversión de cinco entidades claves adscritas a Palacio más allá de la Presidencia, que suman COP 267.232 millones menos: Agencia para la Reincorporación (ARN), Agencia de Renovación del Territorio (ART), Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) y Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

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Solo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) la disminución será de COP 191.668 millones, de los cuales COP 182.422 millones son recursos corrientes y el resto de los COP 9.200 millones son de otros rubros.

En el nuevo decreto, esto se hizo Ley, pues anuncian un recorte de COP 274.639 millones para la cartera del Interior al sumar en funcionamiento COP 152.595 millones menos y COP 122.044 millones que estaban destinados a la inversión, pasando de 1,42 billones a 1,15 billones.

En el caso de las entidades asociadas al ejercicio político, también le restó COP 91.949 millones al Consejo Nacional Electoral y el Congreso gozará de COP 10.027 millones menos. Y en el ámbito de las relaciones exteriores, unos COP 69.000 millones serán cortados de la Cancillería. A su vez, en el sector paz, la Justicia Especial para la Paz tendrá COP 19.744 millones menos.

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