Agmeth Escaf respondió a Eva Ferrer tras señalamientos por supuesta corrupción

El senador de Pacto Histórico, Agmeth Escaf, respondió a la exconsejera para la Reconciliación Eva Ferrer, quien de forma reciente le acusó de esta vinculado a una red de corrupción. El congresista cuestionó las declaraciones que la exalta funcionaria entregó en Revista Semana y en el que le acusó de formar parte de una estructura que lideró la entonces primera dama, Verónica Alcocer, y su primo, Mario Fernández Alcocer.

Escaf, quien llegó recientemente al Senado, aseguró que las declaraciones de Ferrer son infundadas y constituyen "calumnias" en su contra. El congresista señaló que esto hace parte de una "campaña" en la que la exconsejera "me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la denuncia penal por injuria y calumnia en su contra están en curso".

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Y es que en sus palabras, Ferre dijo a Semana que la entonces primera dama lideró un esquema en el que habría traficado droga a Venezuela en medio de algunos viajes oficiales. En esas mismas declaraciones remarcó la participación de Fernández Alcocer y Escaf Tijerino, ambos con influencia política en la Costa Caribe. Ferrer insistió que en uno de esos viajes de Verónica Alcocer, puntualmente en enero de 2023, la entonces primera dama había traído de Venezuela más de $ 2,5 millones que destinarían a la campaña de 2023. Además, dice que Escaf y Alcocer habrían peleado por dineros: "Agmeth le roba a Verónica".

En medio de esos señalamientos también Ferrer también vinculó a Escaf con movimientos dentro de diversas entidades durante la administración de Gustavo Petro. Según dijo, el entonces representante a la Cámara por Atlántico era una figura cercana a la primera dama y por ello habría tenido, según la versión de la exconsejera, injerencia en varios despachos. En esa versión que tanto Escaf como el exdiputado Mario Fernández habría movido fichas en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Procolombia o el Icetex. Eso sí, Ferrer insiste que Petro no autorizaba su participación en esas oficinas, aunque no habría hecho nada para detenerla.

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Continúa la campaña de señalamientos de Eva Ferrer en mi contra. Me atribuye delitos gravísimos sin presentar públicamente pruebas que los sustenten y pretende involucrarme en sus conflictos y venganzas personales. La justicia tendrá la última palabra: la demanda civil y la… — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) October 10, 2026

Por ello, Escaf pidió una "réplica en condiciones de igualdad" luego de estas declaraciones. Según dijo, solicita "el mismo espacio que le dieron a Eva Ferrer para lanzar estas acusaciones. Mi buen nombre no puede quedar a merced de señalamientos sin contraste". En otro extracto de su mensaje el senado aseguró ser un hombre "honrado".

"A los colombianos les digo, de frente: soy un hombre honrado, que ha construido su vida con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Niego categóricamente cualquier vínculo con narcotraficantes o traficantes de armas. Jamás le he robado un peso a nadie. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme. Daré la cara y ejerceré mi defensa ante la justicia, donde corresponde esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades", dijo el senador. "Mi nombre no se defiende con insultos, sino con la verdad y ante los jueces. Y allí estaré", escribió.

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