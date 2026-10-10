Restrepo avanza en articulación de estrategias para la "Milagro Week": ¿en qué consiste?

El vicepresidente José Manuel Restrepo sigue en la articulación de la denominada estrategia "Milagro Week", ese plan con el que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca fortalecer las inversiones de Colombia desde el extranjero. El segundo al mando del Estado colombiano ya delineó parte de su plan que puso en marcha tras la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde presentó una propuesta inicial a varios sectores empresariales.

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En efecto, Restrepo aseguró que este plan que articuló con el mandatario nacional tiene como fin una apertura económica para Colombia en el exterior. Es por ello que durante su estancia en Nueva York a finales del mes de septiembre sostuvo más de 300 encuentros con empresarios y sectores de la banca multilateral con los que, según dijo, exploró nuevas alternativas de inversión en el país.

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En ese sentido, este sábado el vicepresidente dio continuidad a ese cronograma que estableció para la selección de proyectos de interés que buscará proyectar en los Estados Unidos. Y es que será Nueva York la primera sede de esa denominada "Milagro Week" el próximo 16 de noviembre. Pero antes de dar inicio a ese panel, Restrepo ha establecido una hoja de ruta en la que recogerá, desde diversos departamentos, varias apuestas atractivas que puedan presentar a los empresarios internacionales.

Su próxima parada será el departamento del Tolima. "Tenemos que ver las enormes oportunidades que tiene este departamento para inversión y llevarlas a la "Milagro Week". Estamos con este departamento", dijo el vicepresidente. Acto seguido invitó al sector empresarial para que "lleven alternativas de inversión pensando en este acto en la ciudad de Nueva York".

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Una región con enormes potenciales que buscamos impulsar para avanzar en la #MisiónCrecer encomendada por el presidente @ABDELAESPRIELLA.



Este es un gobierno de regiones y allí estaremos, construyendo juntos esta… pic.twitter.com/tBquxIWVc9 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 10, 2026

Restrepo remarcó que en este evento que liderará en Ibagué tendrá participación de la Cámara de Comercio de la ciudad, ProTolima y parte del sector productivo de esa región. "El milagro de Colombia del proyecto de Abelardo de la Espriella se construye desde los territorios y las oportunidades de inversión en tecnología, infraestructura y sectores basados en conocimiento se construyen desde allí".

Esta apuesta busca, de forma paralela, un crecimiento de 6 % en la economía colombiana y coincide con otras apuestas que ya se encuentran en trámite en el Congreso para su estudio. Además, Restrepo, junto con el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, aseguraron semanas atrás que ya existe un portafolio de más de 70 proyectos que se expondrán al empresariado internacional como oportunidades de inversión y con esa meta de abrir el mercado colombiano. "No se trata de tener buenos proyectos, se trata de ejecutarlos y llevarlos a la realidad", dijo a finales de septiembre el ministro Gómez.

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