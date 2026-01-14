Ajustes en el círculo del presidente: Petro empodera a José Raúl Moreno, su jefe de despacho

José Raúl Moreno fue posesionado como nuevo jefe de despacho presidencial de Gustavo Petro. Foto: Presidencia

En medio de ajustes del gabinete ministerial, el jefe de despacho, José Raúl Moreno terminó convirtiéndose en el hombre más poderoso en el círculo de poder del presidente. Tras la salida de Angie Rodríguez, Moreno se queda con el control de Palacio y de la agenda de Petro, asumiría el encargo del Departamento Administrativo de Presidencia, Dapre, y el Ministerio de la Igualdad, tras la renuncia de Juan Carlos Florián.

Estos cambios ocurrieron luego de una serie de reuniones en el Palacio de Nariño durante la noche del 13 de enero, donde pasaron varios directores de entidades públicas y ministros. En la ronda de reuniones, algunos administradores de carteras hablaron de su disgusto y resistencia hacia la presencia de Angie Rodríguez como la directora del Dapre y una de las figuras más cercanas al presidente Petro.

Sobre las 2 a.m. terminaron las reuniones, misma hora en que la exdirectora del Dapre compartió su carta en renuncia en redes sociales.

A la salida de Rodríguez se suma a la del Ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián y Jorge Lemus quién salió de la Dirección Nacional de Inteligencia. Otro de los funcionarios que está en la cuerda floja es la ministra de las TIC, Carina Murcia.

Moreno aterrizó en el Palacio a mediados de agosto, sacudió los cimientos de poder en el primer círculo del mandatario. Aunque llegó como aliado de Angie Rodríguez, se distanció de ella en medio del pulso por el control de la agenda de Petro.

En un inicio asumió las funciones de jefe de despacho, un puente entre el presidente y los ministros; pero, según voces de la entidad le dijeron a El Espectador, ambos terminaron chocando por el control de la agenda de Petro. Es por esta razón que fue común verlos a los dos, pero por separado, acompañándolo en algunos viajes e incluso representándolo en ciertos eventos.

A principios de noviembre, en medio de la gira del jefe de Estado por Medio Oriente, se presentó un fuerte choque entre ambos, por el cual Moreno habría sido relegado de la agenda oficial en Arabia Saudita, Egipto y Catar. Aunque muchos en Palacio pensaron que ese episodio marcaría el fin del asesor en la entidad, voces del Ejecutivo señalaron que Moreno recibió un espaldarazo de Petro, lo que dejó en tablas la puja con la entonces directora del Dapre.

En la tarde de este miércoles, 24 de diciembre, tomó posesión como Jefe de Despacho presidencial el doctor José Raúl Moreno, quien asume en pleno las funciones del cargo. pic.twitter.com/lD49xjE8NN — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 25, 2025

Además, se ha ganado un asiento fijo en el avión del presidente para acompañarlo en todos sus viajes y un puesto clave en reuniones de alto nivel, como los consejos de paz y seguridad. Moreno también está pendiente de que todo salga bien en las intervenciones del presidente e incluso, según conoció El Espectador, les da línea a varios asesores de la entidad encargados de temas como la seguridad presidencial y la comunicación.

Solo por poner un ejemplo, el jefe de despacho fue el director tras bambalinas de la reciente rueda de prensa del mandatario —figura poco común en esta administración— en la que denunció posible corrupción en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Integrantes del gabinete le reconocieron a El Espectador hace un par de meses sobre la existencia de un fuerte choque en el corazón de la Presidencia y señalaron que algunos ministros intentaron sentar a las partes para calmar los ánimos y definir las funciones en torno a la agenda del presidente. Por otra parte, fuentes del Gobierno aseguraron que el juego que le dio Petro a Rodríguez con los otros dos cargos era una señal del intento por apartarla poco a poco de sus funciones en la Casa de Nariño.

