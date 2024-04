“Una muestra de caballerosidad tardía”: Gaviria sobre el abrazo con el minsalud

Abrazo entre el ministro de Salud y Alejandro Gaviria. Foto: Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud, a través de sus redes sociales, destacó el abrazo que este viernes se dieron el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el exministro Alejandro Gaviria, férreos contradictores cuando de la reforma a la salud se trata. Ambos participaron en un foro sobre el sistema en el marco de la Asamblea Nacional del partido en Marcha, en el que expusieron sus visiones de los cambios en la salud que deberían implementarse en Colombia.

Aunque durante todo el evento se lanzaron duros dardos contra las posturas del otro, al final el ministro Jaramillo pidió llegar a acuerdos por el bien del sistema de salud. “Somos un solo país, podemos tener discusiones, pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo fundamental”, dijo el jefe de la cartera luego de ofrecerle un abrazo a Gaviria, el cual este aceptó sin hacer mayores comentarios. Sin embargo, más tarde, a través de sus redes sociales, el exministro dio su versión de ese acercamiento.

“Está bien el abrazo. Pero la foto es desconcertante. Una muestra de caballerosidad tardía. El ministro nos desconoció como interlocutores. Se mostró obstinado. Nunca hubo espíritu de concertación. Todo lo contrario. Agresividad y arrogancia”, dijo el también exministro de Educación de Petro en su cuenta de X, en reacción a la publicación del Ministerio de Salud.

Durante el debate de este viernes, Jaramillo lanzó duras críticas a las entidades promotoras de salud (EPS), a las que señaló de no tener los buenos indicadores que deberían e incluso de no prestar varios servicios. A renglón seguido explicó que en el actual modelo no se garantiza la atención en regiones como la Orinoquía, Amazonía, el litoral Pacífico, entre otros.

Gaviria, por su parte, inició con una firme defensa del modelo actual. “El sistema de salud con obstáculos o problemas acumulados en el tiempo (...) logró una cobertura casi universal en dos márgenes, en uno extensivo y en uno intensivo. Si ustedes van a un país como México, Perú o Chile y hablan con un especialista de salud, seguramente les va a decir que en Colombia han hecho mucho como muy poco”, dijo este viernes.

Antes de irse, Jaramillo invitó a trabajar conjuntamente por la salud y fue ahí cuando le ofreció un abrazo a Gaviria. Al final, también anunció que no se descarta que la próxima semana sea radicada un nuevo texto de reforma a la salud, incluso con mensaje de urgencia. La decisión se tomará este fin de semana, en el “retiro espiritual” que tendrá el gabinete en Paipa.

