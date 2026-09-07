Ya se publicó el decreto que dejó a Alejandro Ordóñez en firme como embajador ante la OEA

El exprocurador Alejandro Ordóñez quedó en firme como embajador ante la OEA. Foto: David Campuzano

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Un decreto firmado el pasado 4 de septiembre dejó en firme al exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Se trata del tercer nombramiento que deja en firme el gobierno de Abelardo de la Espriella en materia diplomática.

Ordóñez viene de un amplio recorrido en la política colombiana y se ha consolidado como una de las voces de la derecha en el país. Fue uno de los principales opositores del Acuerdo de Paz con las Farc, al que también se opone el actual presidente, y lideró la campaña por el “No” en el plebiscito de 2016.

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Su designación había sido confirmada por uno de los hombres de confianza de De la Espriella, Carlos Suárez, a través de sus redes sociales. En una publicación en su cuenta de X, aseguró que era un hombre “valiente, transparente, dogmático, un verdadero defensor de la patria”.

“Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez (...). El que nunca claudicó. Fui su estratega y conozco muy bien su esencia. Bien por esa presidente Abelardo de la Espriella”, aseguró.

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Previamente, el jefe de Estado ya había firmado otros dos nombramientos en materia diplomática. La semana pasada oficializó a María Consuelo Araújo como embajadora en Estados Unidos y a Mauricio Gaona como el jefe de la misión diplomática ante las Naciones Unidas. Ambos serán claves no solo para la reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, que se hará este martes en Barranquilla, también para la delegación de De la Espriella ante la ONU en la Asamblea General.

¿Cuál es la hoja de vida de Ordóñez?

Inició su carrera pública como concejal de Bucaramanga. Después, ocupó cargos en la rama judicial, hasta convertirse en magistrado y presidente del Consejo de Estado.

Alcanzó mayor notoriedad al ser elegido procurador general de la Nación entre 2009 (durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe) y 2016 (durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos). Sin embargo, su reelección en ese cargo fue anulada posteriormente por el Consejo de Estado al encontrar irregularidades en el proceso de elección.

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Allí protagonizó algunas de las decisiones disciplinarias más controvertidas de la historia reciente del país, entre ellas la destitución del entonces alcalde de Bogotá y ahora expresidente, Gustavo Petro. Tras dejar el Ministerio Público, aspiró a la Presidencia de la República en 2018 y, posteriormente, fue designado embajador de Colombia ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque.

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