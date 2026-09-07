Empresarios y Rubio: así será la agenda de De la Espriella tras un mes de su gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo el pasado 7 de agosto, el día de la posesión. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente Abelardo de la Espriella llegará cerca de las 10:00 a. m. al Chocó el mismo día que se cumple un mes de su posesión presidencial. Se trata del tercer viaje que hace a ese departamento y lo hará para hablar sobre la asistencia a la crisis causada por el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.

El mandatario se reunirá con un grupo de empresarios que anunciaron donaciones para la reconstrucción de la zona tras el terremoto. Tanto el Gobierno nacional como los mandatarios regionales, entre ellos la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, presentarán un plan poner en marcha las obras en el departamento.

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De la Espriella, por su lado, ha hablado de un “plan Marshall” para la zona. Al evento están invitados Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés.

Previamente, De la Espriella ya se había reunido con este mismo grupo de empresarios en la sede presidencial que funciona en Barranquilla. El encuentro ocurrió el pasado 22 de agosto y allí se concretó la visita a Quibdó.

“Acordamos visitar juntos el Chocó el próximo 7 de septiembre para diseñar un plan integral de recuperación y transformación del departamento que permita llevarle, de una vez por todas, el progreso, la inversión y el desarrollo que durante tantos años le han sido negados”, precisó el mandatario en su cuenta de X.

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En la capital del Atlántico también se realizará el primer cara a cara del jefe de Estado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Uno de los funcionarios de confianza del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá con De la Espriella y su canciller, Omar Bula, para hablar sobre comercio y seguridad, dos temas que quiere potenciar este gobierno.

“Buscaremos relaciones sólidas, constructivas y mutualmente beneficiosas con nuestros socios y amigos (...). Por ello, daremos especial importancia a la diplomacia económica y comercial: atraer inversión, abrir mercados, promover nuestras exportaciones, impulsar el turismo, la tecnología y la innovación, y generar nuevas oportunidades para nuestros ciudadanos y nuestras empresas”, señaló el ministro de Exteriores colombiano.

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En los próximos días se espera que tanto Bula como el vicepresidente, José Manuel Restrepo, viajen a Estados Unidos para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está previsto que el segundo al mando del Gobierno hable ante el pleno el 24 de septiembre y esa será la primera vez que esta administración le presente al mundo su plan para los próximos cuatro años.

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