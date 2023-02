Alianza Verde inicia cumbre para discutir estrategias legislativas y electorales

Los directivos, congresistas y miembros de Alianza Verde viajaron a Cartagena, donde se reunirán entre el 1 y el 3 de febrero para discutir su hoja de ruta para 2023. El primer punto del encuentro será analizar la agenda legislativa para este semestre, teniendo en cuenta la complejidad de las reformas que radicara el Gobierno como la pensional, laboral, agraria, a la salud y a la justicia, así como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el nuevo Código Minero y la segunda vuelta de la reforma política, uno de los proyectos que distancia a los verdes del Gobierno, en especial por el tema de las listas cerradas.

Antonio Navarro Wolff y Carlos Ramón González, copresidentes de Alianza Verde, liderarán el encuentro al que esperan la asistencia de una parte del gabinete del presidente Gustavo Petro, para escuchar de su boca los objetivos y alcances de las reformas que se radicarán en las dos primeras semanas de febrero, así como del PND que se debería radicar en el Congreso antes del 7 de febrero de 2023 y amerita citación a sesiones extras para alcanzar a ser aprobado antes del 7 de mayo, fecha en que se vence el plazo para su trámite.

“Se tiene previsto que la bancada de la Alianza Verde profundice sus puntos de vista sobre agenda legislativa al ministro del Interior, así como los ministros que arribarán este miércoles a la ciudad amurallada”, señalaron desde la colectividad, que luego de discutir los objetivos en el Congreso pasará a analizar temas internos en las regiones y su plan para las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles.

Para dichas elecciones Alianza Verde, así como todo el sector alternativo, tiene un reto mayúsculo teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones se quedaron con dos de las principales alcaldías (Bogotá y Cali), y Medellín la ganó un alcalde que en campaña ondeó las banderas independientes.

Pero en los tres casos la gestión, que de todas formas estuvo atravesada por la pandemia, ha sido muy criticada incluso por los mismos sectores políticos que apoyaron a Claudia López, Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero, mandatarios actuales de Bogotá, Cali y Medellín, respectivamente. De ahí que esas sean las principales apuestas de la centro-derecha, en especial del Centro Democrático, por lo que desde las toldas verdes se analizarán las estrategias para no dejarse arrebatar las tres plazas.

En la previa, el ambiente no es el mejor porque todo indica que los ánimos no son los mejores para buscar un consenso con otros sectores alternativos como los partidos que conforman el Pacto Histórico. No obstante, aliarse mediante consultas o competir con el ahora partido de gobierno será el principal debate que se dará en el encuentro en Cartagena.