Este miércoles los eventos están centrados en proyectos de salud, infraestructura, energía e industria ferroviaria. El último trato fue con Patria Investments, que anunció inversiones…

El vicepresidente José Manuel Restrepo lidera desde Nueva York (Estados Unidos) la primera “Milagro Week” del gobierno de Abelardo de la Espriella. El segundo al mando del Gobierno tiene entre sus funciones el impulso a la inversión en Colombia y esta estrategia —que tendrá su segunda versión en España— tiene como meta la “internacionalización de la economía”.

Este miércoles los eventos están centrados en proyectos de salud, infraestructura, energía e industria ferroviaria. El último trato fue con Patria Investments, que anunció inversiones por USD 2.600 millones en Colombia, que incluyen su mayor apuesta en el sector salud, además de proyectos inmobiliarios y de energía. La compañía busca ampliar la cobertura del aseguramiento privado y los servicios de las clínicas del Country y La Colina, Allianz Salud y Colmédica, con la proyección de generar más de 500 empleos en el sector salud. Se suma Eli Lilly, que anunció una inversión cercana a USD 200 millones para impulsar proyectos relacionados con investigación clínica y medicamentos.

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Restrepo también anunció inversiones por USD 3.400 millones para impulsar el desarrollo ferroviario e industrial de Colombia, divididas entre Transferport y Grupo Ortiz, que traerán USD 630 millones para el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, cuya inversión total asciende a USD 1.000 millones, así como el desarrollo del corredor contempla inversiones adicionales por USD 2.400 millones en infraestructura y actividades industriales asociadas.

Desde este lunes, cuando se dio por iniciado el evento que avanzará hasta el jueves 19 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella ha sido claro en que la orden es potenciar la inversión privada en Colombia con “la estructuración, atracción, facilitación, aceleración y materialización de inversiones estratégicas, incluidos los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES)”, como también explica el decreto que les dio creación. En ese mismo texto, se señala que con ellas se buscará “la integración de Colombia a las cadenas globales de valor y el fortalecimiento para el crecimiento”.

En el segundo día presentó una inversión de ASUR por USD 1.500 millones para modernizar y ampliar los aeropuertos de Rionegro (Antioquia), Quibdó (Chocó), Carepa (Antioquia), Corozal (Sucre) y Montería (Córdoba); Collective Mining se suma a esta apuesta con USD 100 millones para avanzar en el licenciamiento de su proyecto minero en Marmato, Caldas; una inversión del Grupo Oleoflores; USD 200 millones para sustituir cultivos ilícitos por palma en el Catatumbo.

A esta lista se suma una inversión por USD 2.500 millones para hacer minería responsable de cobre en Antioquia de parte de AngloGold Ashanti; Parex Resources aportará USD 2.500 millones para exploración de petróleo y gas en los departamentos de Casanae, Meta, Arauca, Putumayo, Magdalena y Santander; Addi traerá USD 2.000 millones para ampliar el crédito formal y apoyar a las pymes; así como Rainforest Trust y Bezos Earth Fund que dará USD 15 millones para apoyar la creación de nuevas áreas protegidas en Colombia.

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