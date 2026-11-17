Desde este lunes, cuando se dio por iniciado el evento que avanzará hasta el jueves 19 de noviembre, el presidente ha sido claro en que la orden es potenciar la inversión privada en…

El vicepresidente José Manuel Restrepo lidera desde Nueva York (Estados Unidos) la primera "Milagro Week" del gobierno de Abelardo de la Espriella. El segundo al mando del Gobierno tiene entre sus funciones el impulso a la inversión en Colombia y esta estrategia —que tendrá su segunda versión en España— tiene como meta la "internacionalización de la economía".

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Desde este lunes, cuando se dio por iniciado el evento que avanzará hasta el jueves 19 de noviembre, el presidente ha sido claro en que la orden es potenciar la inversión privada en Colombia con "la estructuración, atracción, facilitación, aceleración y materialización de inversiones estratégicas, incluidos los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES)", como también explica el decreto que les dio creación. En ese mismo texto, se señala que con ellas se buscará "la integración de Colombia a las cadenas globales de valor y el fortalecimiento para el crecimiento".

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Los eventos de este martes han estado enfocados en tecnología, inteligencia artificial, infraestructura digital, transporte, "agribusiness", energía, petróleo, gas, minería y farmacéutico, también con énfasis en minerales críticos, ecoturismo, biodiversidad y regiones. Allí, el vicepresidente ha estado acompañado por los ministros Alexandra Falla (TIC) y Mauricio Gómez Amín (Comercio), así como por el embajador ante las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona.

🇨🇴 Hoy es el Milagro Deal Day. En el segundo día de la #MilagroWeek en Nueva York, Colombia se sienta con inversionistas, bancos y empresas a trabajar sobre proyectos concretos. Te contamos qué está pasando 🧵👇🏻 pic.twitter.com/nCcI0TGbOS — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) November 17, 2026

Entre los últimos anuncios que hizo Restrepo está una inversión de ASUR por USD 1.500 millones para modernizar y ampliar los aeropuertos de Rionegro (Antioquia), Quibdó (Chocó), Carepa (Antioquia), Corozal (Sucre) y Montería (Córdoba). De acuerdo con él, esto permitirá "fortalecer [la] infraestructura aeroportuaria, mejorar la conectividad y responder al crecimiento de las regiones".

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Previamente, se había reportado que la minera AngloGold Ashanti proyectó una inversión de USD 2.500 millones para desarrollar el proyecto minero Quebradona, en Antioquia. El vicepresidente indicó que es "una apuesta estratégica que podría generar exportaciones por USD 1.500 millones anuales y abrirle a Colombia las puertas del mercado mundial del cobre".

"El mundo tiene sus ojos puestos en nuestro país y seguimos demostrando que Colombia está abierta a la inversión global", agregó.

¡Efecto #MilagroWeek!



Así definimos el primer día de esta semana histórica junto al embajador Mauricio Gaona y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín. Estamos listos para un segundo día de encuentros y oportunidades, trabajando para atraer más… pic.twitter.com/jM8ZXCTmkk — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 17, 2026

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En todo caso, los encuentros no han sido solamente en el plano de inversionistas. Este lunes, Restrepo se reunió con figuras del Partido Demócrata, entre las que estuvo el representante Gregory Meeks, quien había alertado al Gobierno sobre la injerencia en las elecciones de medio término y criticó duramente la posición del presidente Donald Trump sobre los comicios en Colombia.

En el encuentro, al cual también asistió la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, se habló sobre la viabilidad de un “Plan Marshall” para la reconstrucción tras el terremoto, uno de los puntos que ha esgrimido el legislador como prioridad. La cita fue clave porque se dio después de que el canciller Omar Bula ofreciera excusas a través de una carta por sus ataques a los demócratas, los cuales profirió en redes antes de asumir ese cargo.

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