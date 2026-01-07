“Cuando un país no controla su criminalidad, terceros países reaccionan”: Álvaro Uribe

Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: EFE - STR

El expresidente Ávaro Uribe Vélez habló sobre los hechos ocurridos en Venezuela el sábado 3 de enero en la madrugada. Desde entonces han pasado cuatro días y la situación se ha tensionado cada vez más, incluso involucrando al presidente Gustavo Petro.

Tras la invasión en Venezuela por parte del Gobierno estadounidense que concluyó con la captura del dictador Nicolás Maduro, la tensión entre Colombia y Estados Unidos se ha acrecentado. Las fuertes declaraciones del mandatario Donald Trump sobre la posibilidad de invadir Colombia han sacudido a los sectores políticos del país e hicieron que desde el Gobierno Nacional se tomaran acciones enviando una nota de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, y convocaran a la ciudadanía a manifestarse para defender la soberanía de nuestro país.

Al respecto, el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe expresó a Caracol Televisión: “Lo que creo es que tenemos que reconstruir las relaciones con los Estados Unidos. [...] Llega un momento en que, cuando un país no controla su delincuencia y no la confronta, eso le hace mucho daño a terceros países y pues esos terceros países reaccionan”.

Además, Uribe respaldó las afirmaciones de Donald Trump sobre la incidencia de Gustavo Petro en el aumento del narcotráfico en Colombia. “El país tiene un problema en narcotráfico enorme. Desde el proceso de paz con las FARC ha venido creciendo y el presidente Petro le ha dado un gran impulso”, manifestó el expresidente.

Otra de las declaraciones de Uribe estuvo relacionada con que, desde su perspectiva, Colombia se “está pareciendo a Venezuela”, explicando que “en los tres primeros años de Chávez no salieron tantos venezolanos como lo que ha pasado en Colombia. En los primeros 3 años del presidente Petro salieron 3 millones de colombianos, 1,7 millones se quedaron en el extranjero. Salen alrededor de 90.000 jóvenes por año, porque en Colombia los han dejado con dos posibilidades: irse al extranjero o ponerse a repartir droga”.

Por último, respecto a la situación en Venezuela, Uribe mencionó que está completamente de acuerdo con la invasión que llevó a la captura del dictador Maduro y que entiende la razón por la que Delcy Rodríguez asumió la presidencia pues, según el “artículo 233 de la Constitución de Venezuela, a falta del presidente asume el vicepresidente y se debe llamar a elecciones cuando se está dentro de la primera mitad del periodo”.

Sin embargo, recalcó que la victoria legítima de las últimas elecciones fue en la que el vecino país escogió a Edmundo González como presidente. “Eso va a tener un problema porque hoy hay un resultado electoral vigente e irrespetado: el gran triunfo de Edmundo González, con el apoyo de la gran líder de la democracia occidental, María Corina Machado”, sostuvo Uribe.

Por último, el presidente defendió a Machado como una líder ejemplar, en contraposición a lo mencionado por Trump cuando no respaldó a la líder venezolana para encargarse de la dirección del país. “Yo creo que María Corina es la líder más importante de la democracia occidental, por supuesto, de nuestra América Latina y caribeña. Y creo que puede haber allí un tema estratégico, creo que puede haber un tema de acuerdos o desacuerdos políticos de tiempos, Pero el futuro libre y de bienestar de Venezuela depende en altísimo grado de ese liderazgo magistral de María Corina Machado”.

