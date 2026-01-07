“Una política antidrogas basada solo en la fuerza no da resultados”: Presidencia

La reunión fue liderada por la directora del DAPRE, Angie Rodríguez. Foto: Presidencia

La Cúpula de Gobierno del presidente Gustavo Petro, se reunió el martes en la noche para expresar un mensaje conjunto en defensa del Jefe de Estado y de la soberanía de Colombia. La reunión se gestó luego de que las declaraciones del presidente Donald Trump —en las que amenazó con una posible invasión a nuestro país— llevaran a Colombia a presentar una nota de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en contra de las acciones del mandatario estadounidense.

La reunión estuvo dirigida por la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, quién manifestó que “el presidente de la República y la Nación colombiana, han sido objeto de reiterada agresión y amenaza de los Estados Unidos”, sosteniendo que esta persecución por parte del mandatario estadounidense estaba relacionada con el abierto apoyo de Gustavo Petro a la defensa del genocidio en Palestina y la lucha contra la crisis climática, entre otras causas sociales.

“Frente a las acusaciones infundadas y juicios que desconocen nuestra historia y nuestros esfuerzos, Colombia no responde con agravios ni con amenazas. Responde con la verdad, el respeto y la verificación”, sostuvo Rodríguez.

Además, en relación con las acusaciones del mandatario estadounidense sobre la presunta incidencia que habría llevado a aumentar el narcotráfico en Colombia, por parte del Presidente Gustavo Petro, a través de su política de Paz Total, se dijo: “Colombia ha aprendido a un costo inmenso, que una política antidrogas basada únicamente en la fuerza no da resultados”.

Desde Presidencia se manifestó que en respuesta a esta afirmación, se había establecido una estrategia basada en la persecución de las finanzas ilegales, la protección de la vida, la sustitución de las economías criminales y la atención a las causas estructurales que alimentan este conflicto para poder combatirlo de manera integral.

Además, reiteraron que las acciones que enfrentaban varios de los países de América Latina —haciendo referencia a Venezuela—, hacían parte de una violación directa al derecho internacional.

Por último, hicieron nuevamente un llamado a las calles para invitar a la ciudadanía a protestar en contra de las acciones que atentaban a la soberanía colombiana por parte de Estados Unidos. Las marchas tendrán lugar este 7 de enero en todo el territorio nacional. A la fecha el Gobierno Petro alcanzó la docena de convocatorias a las calles por diferentes causas desde el inicio de su mandato.

