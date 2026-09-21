Uribe pide claridad sobre caso que disputan Fiscalía y Comisión de Acusaciones: esto dijo

"Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar o como matón", dijo en su mensaje difundido en sus redes sociales. El exjefe de Estado se…

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado a la Corte Constitucional para acelerar la decisión sobre el caso que se disputan la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El exmandatario solicitó que requiere que se le libere de lo que catalogó como un "limbo reputacional", sin importar si es condenado o declarado inocente.

"Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar o como matón", dijo en su mensaje difundido en sus redes sociales. El exjefe de Estado se refirió al pleito que surgió una vez la Comisión de Acusaciones de la Cámara aprobó solicitar a la Fiscalía el traslado del expediente que vincula a Uribe por su presunta responsabilidad en varias masacres y otros crímenes en Antioquia en la década de los 90.

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Y es que ese caso desató controversia política, pues la solicitud realizada por el presidente de esa Comisión, el representante Carlos Cuenca (Cambio Radical), tuvo aprobación plena de la sala en la que, además, hay presencia de cinco congresistas del Pacto Histórico. Todos pidieron que el expediente llegara a la Cámara. En su mensaje, Uribe aseguró que "si yo hubiera sido paramilitar, lo hubiera sido de frente".

El líder natural del Centro Democrático insistió que ese proceso ya estuvo varias veces en la Cámara y que, además, su defensa señala que nunca tuvo que pasar a la Fiscalía. "Me he sometido a la Fiscalía. He ido respetuosamente allí a atender la indagatoria y me seguiré yendo cuantas veces me llamen", señaló el exjefe de Estado. En su mensaje Uribe dijo que respetará la decisión de la Corte Constitucional, aunque pidió que "no me dejen en este limbo reputacional".

Que me condenen o me absuelvan pero que no me dejen en este limbo reputacional. pic.twitter.com/TkCMDULdru — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 20, 2026

El caso busca establecer una posible responsabilidad de Uribe en hechos relacionados con la violencia paramilitar en Antioquia en la década de los 90: las masacres de El Aro y La Granja, la conformación de un grupo de autodefensas en San Roque (Antioquia) y el asesinato del líder defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Según varias versiones, las masacres se habrían cometido durante el periodo en el que Uribe fue gobernador de ese departamento.

La decisión de competencia en la Corte Constitucional le corresponde al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a quien le correspondió por sorteo ser el ponente. Aunque la investigación penal viene siendo adelantada por la Fiscalía desde hace años, el pasado 26 de agosto la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes pidió que se le remitiera el expediente para ser ellos desde el Congreso quienes continuaran con las pesquisas en contra del exmandatario.

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Según la versión que elevó la Cámara, “es claro que el Presidente de la República o quien haga sus veces, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, tienen la condición de aforados, en cuanto su investigación corresponde a la Cámara de Representantes que debe acusar ante el Senado de la República, de haber lugar a ello, y a la Corte Suprema de Justicia su juzgamiento, en caso de delitos comunes”.

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