Sometimiento y estatuto antiterrorista: la estrategia de De la Espriella | La Mesa Redonda

La política de seguridad es uno de los ejes prioritarios para el presidente Abelardo de la Espriella. La política con la que el jefe de Estado busca dar un giro de 180° en esa materia en Colombia ya se encuentra en construcción, aunque las primeras pinceladas ya han sido reveladas en estas semanas de mandato. Extradiciones, una lucha frontal contra los grupos armados y el fortalecimiento de la ofensiva contra las economías ilegales hacen parte de un paquete de apuestas que ahora debe convertir en una política para los próximo cuatro años.

La construcción de esa iniciativa está a cargo de los ministros Iván Cancino (Justicia) e Interior (Rodrigo Lara), en el que varios de esos componentes conformarán un texto único que pasará por la lupa del Congreso y que debe, además, alinearse a la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Esa alianza con el gobierno de Donald Trump, enmarcado en la estrategia del Escudo de las Américas, también define cuáles serán las prioridades para que ese proyecto vea la luz verde en el Legislativo.

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Los movimientos en la Casa de Nariño son varios alrededor de esa intención que desde la campaña se ha tomado los discursos de De a Espriella y que fueron objeto de análisis en las última edición de La Mesa Redonda de El Espectador. Reviva a continuación cuál es la estrategia que se delimitó en estas semanas desde el Ejecutivo.

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