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Sometimiento y estatuto antiterrorista: la estrategia de De la Espriella | La Mesa Redonda

El presidente Abelardo De la Espriella ya empezó a delinear su política de seguridad y paz que tendrá que ser aprobada por el Congreso. Los ministros Iván Cancino (Justicia) y Rodrigo Lara (Interior) siguen en la construcción de un articulado que presentarán en las próximas semanas y que tiene como componente primario la alianza regional con Estados Unidos. Revisa el análisis de La Mesa Redonda de El Espectador.

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Redacción Política
20 de septiembre de 2026 – 05:36 p. m.
El presidente Abelardo de la Espriella delimitó su estrategia de seguridad y paz desde la Costa Caribe. Tendrá un componente primario en su alianza con Estados Unidos.
El presidente Abelardo de la Espriella delimitó su estrategia de seguridad y paz desde la Costa Caribe. Tendrá un componente primario en su alianza con Estados Unidos.
Foto: Ovidio Gonzalez S

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La política de seguridad es uno de los ejes prioritarios para el presidente Abelardo de la Espriella. La política con la que el jefe de Estado busca dar un giro de 180° en esa materia en Colombia ya se encuentra en construcción, aunque las primeras pinceladas ya han sido reveladas en estas semanas de mandato. Extradiciones, una lucha frontal contra los grupos armados y el fortalecimiento de la ofensiva contra las economías ilegales hacen parte de un paquete de apuestas que ahora debe convertir en una política para los próximo cuatro años.

La construcción de esa iniciativa está a cargo de los ministros Iván Cancino (Justicia) e Interior (Rodrigo Lara), en el que varios de esos componentes conformarán un texto único que pasará por la lupa del Congreso y que debe, además, alinearse a la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Esa alianza con el gobierno de Donald Trump, enmarcado en la estrategia del Escudo de las Américas, también define cuáles serán las prioridades para que ese proyecto vea la luz verde en el Legislativo.

No se pierda: De la Espriella aceleró su "patria milagro": activó chequera regional y apuntó al exterior

Los movimientos en la Casa de Nariño son varios alrededor de esa intención que desde la campaña se ha tomado los discursos de De a Espriella y que fueron objeto de análisis en las última edición de La Mesa Redonda de El Espectador. Reviva a continuación cuál es la estrategia que se delimitó en estas semanas desde el Ejecutivo.

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Por Redacción Política

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