Aprobado en primer debate la creación del servicio social para la paz

Imagen de referencia. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Avanzó en el Congreso el proyecto de ley del Gobierno Petro que modifica y extiende la ley 418 o ley de orden público. Ayer en Comisiones Primeras conjuntas se aprobaron cinco artículos, de trece que tiene la ponencia.

Los artículos aprobados en primer debate fueron el 1, 3, 10, 12 y 13; entre ellos ya pasó la prórroga a la ley, que es el mecanismo que permite negociar con grupos al margen de la ley y que, al tener una vigencia expresa, ha sido ampliada por varios gobiernos antes.

(Lea: “Reforma política: disminución de quórum evitó la votación en segundo debate”)

Así las cosas, aprobado el articulo 12, las comisiones conjuntas le dijeron “sí” a que la ley de orden público se prorrogue “por el término de cuatro años la vigencia de los artículos”

Entre lo aprobado también quedó la a creación del Servicio Social para la Paz, pese a las críticas del Centro Democrático sobre que con ello se debilitarían las fuerzas militares y que lo que se está creando es una “nomina paralela”.

“Usted no puede incorporar 200 mil jóvenes a las Fuerzas Aradas, en dónde los van a meter y quiénes van a estar a cargo. Lo que nos están pidiendo es avalarle al presidente Petro una nómina paralela, para que él disponga de esos voticos”, dijo la senadora Paloma Valencia.

(Lea también: “Los puntos claves que se discutirán en el primer debate de la reforma tributaria”)

El ministro del Interior, Alfonso Prada señaló que lo que se plantea es “un nuevo modelo de país en donde las Fuerzas Armadas no sean para la guerra sino para la vida y la productividad, como ocurre en los países desarrollados en donde no hay conflicto armado”

Adicionalmente, a las críticas dijo que no se está creando una nómina paralela porque “la nómina del rervicio militar está dentro de la fuerza pública y está constitucionalmente respaldada. Hemos aclarado que se hará de manera gradual, no irresponsable; el Gobierno tiene que reglamentar un proceso transitorio, no se trata de un desmantelamiento abrupto de las Fuerzas Armadas”

“Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política créase el Servicio Social para la Paz, como una para la Paz, como una alternativa al servicio militar”: así fue aprobado el artículo, adicionalmente, se aclara que será un servicio remunerado.

(Le podría interesar: “Alirio Barrera, senador que entró a caballo al Congreso, votó NO al cuidado animal”)

Las modalidades para prestar el Servicio Social para la Paz serían las siguientes:

1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.

2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.

3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.

4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.

5. Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

6. Servicio social para promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político