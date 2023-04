“Dejen de fregar”: aprobado el proyecto de ley que regula llamadas de los bancos

Las entidades financieras ahora tendrán límites para llamar a sus clientes. Foto: Pixabay

El Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que conocido como ‘Dejen de fregar’, que establece las medidas y restricciones que serán aplicadas para proteger a los consumidores de las llamadas de cobro o de ofertas para adquirir productos en horarios no hábiles.

Bancos y empresas como operadores de telefonía celular tendrán límites para llamar a sus clientes y ya no podrán hacerlo a cualquier hora para cobrarle u ofrecerle productos o servicios, todo esto luego de que la Cámara de Representantes aprobara el pasado 19 de abril el proyecto de Ley 384 de 2022, que establece medidas de protección a la intimidad de los consumidores colombianos.

La iniciativa, llevada al Legislativo por el representante a la Cámara Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, busca que los establecimientos comerciales tengan un límite en las llamadas a sus clientes, estableciendo los horarios y días en los que se pueden hacer este tipo de contactos.

“Hoy se hace realidad nuestro proyecto de Ley “Dejen de fregar”, para que las entidades financieras, los bancos y todas estas instituciones que se encargan de molestar a los colombianos en horarios no hábiles. Esas llamadas molestas de los sábados en las noches y los domingos en la mañana se terminaron”, destacó Wills en su cuenta de Twitter.

¿En qué consiste la Ley ‘Dejen de fregar’?

Esta nueva Ley indica que los gestores de cobranza sólo podrán contactar a los colombianos mediante los canales que estos autoricen y en horarios específicos teniendo en cuenta que, durante la semana, sólo podrá ser de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y, los fines de semana únicamente los sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

“Las entidades sólo podrán realizar las llamadas dos veces en la misma semana y así lograremos cerrar esta brecha que hay de un maltrato a un derecho fundamental y de una vulneración que hemos visto, sistemática e históricamente, en el derecho a la intimidad. Los colombianos tienen derecho a que no los estén molestando en el horario no hábil y a que, cuando están descansando y cuando pasan tiempo con sus familias, no sean molestados por estas entidades”, agregó Wills.

Según el representante conservador, quienes contacten a los usuarios por fuera de los tiempos estipulados tendrán sanciones por parte de la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) o de Industria y Comercio (INC), dependiendo el caso, para controlar que se cumpla con los horarios.

El proyecto de Ley también delega al Ministerio de las TIC, así como a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para hacer coordinación de un Registro de Números Excluidos, mediante los cuales se harán inscripciones de los consumidores que no deseen recibir llamadas, mensajes, correos electrónicos o cualquier tipo de contacto que tengo algún tipo de carácter comercial o publicitario.