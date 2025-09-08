No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

Benedetti dice que denunciará a Eder y Gutiérrez por “usurpación de funciones”

El ministro del Interior, al igual que el presidente Gustavo Petro, criticó el viaje de los alcaldes de Cali y Medellín a Estados Unidos, alegando que están extralimitándose en sus responsabilidades.

Redacción Política
08 de septiembre de 2025 - 07:31 p. m.
El ministro Armando Benedetti (centro) aseguró que denunciaría a los alcaldes Federico Gutiérrez (izq.) y Alejandro Eder (der.)
El ministro Armando Benedetti (centro) aseguró que denunciaría a los alcaldes Federico Gutiérrez (izq.) y Alejandro Eder (der.)
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Armando Benedetti, ministro del Interior, denunciará a los alcaldes Alejandro Eder (Cali) y Federico Gutiérrez (Medellín) por la visita que realizan en estos momentos a Estados Unidos. El jefe de la cartera política del presidente Gustavo Petro aseguró que los dos políticos estarían “usurpando funciones” que son exclusivas del jefe de Estado.

“Denunciaré a los alcaldes que están en Washington por usurpación de funciones. ¿También lo podría hacer por abandono del cargo? Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público”, manifestó Benedetti. Y añadió: “No se están reuniendo con nadie que tenga que ver con la certificación en el tema de drogas, es una agenda política, están suplantando las funciones que tiene el presidente de la República”.

Puede leer: Partidos buscan atajar rebeldía interna mientras tambalea poder de sus “jefes naturales”

El viaje de ambos, que han argumentado que buscan “fortalecer las relaciones” de sus ciudades con Estados Unidos, ha generado polémica. Desde el presidente Petro hasta sectores políticos de oposición se han referido al tema. El expresidente Iván Duque, por ejemplo, salió en defensa de los dos alcaldes.

“Viajo a Washington en calidad de alcalde de Medellín, no voy a hablar por el gobierno nacional, sino por nuestra ciudad, nuestra gente, nuestra economía y nuestra seguridad. No es nuestra función intervenir en temas como la certificación o descertificación en la lucha contra las drogas. Esa es una decisión que compete exclusivamente a los gobiernos nacionales de Colombia y de Estados Unidos”, escribió Gutiérrez en su cuenta en X.

También: Colombia Humana quedaría fuera: CNE condiciona unión de la izquierda que pide Petro

“La certificación no nos concierne a nosotros. Ojalá se logre evitar esa descertificación”, afirmó Eder en entrevista con Blu Radio. “Pero más allá de si descertifican a Colombia, necesitamos fortalecer la relación bilateral”, agregó. En ese sentido, dijo que se reunirán con tres congresistas demócratas y tres republicanos para “conversar temas” sobre sus ciudades, y, posteriormente, cada uno desarrollará su agenda.

En ese sentido, el expresidente Duque afirmó: “Las gestiones de los alcaldes en Washington D. C. son muy importantes. Además de proteger las relaciones con EE. UU., logran beneficios en materia de inversión para sus ciudades. Éxitos a los alcaldes”.

Le puede interesar: Polémica entre Gobierno y oposición por proyecto de internet y facultades de “inspección”

Por su parte, el presidente Petro se ha mostrado crítico con el viaje de Eder y Gutiérrez, con quienes, en varias ocasiones, ha tenido choques por las políticas del Gobierno Nacional. Aseguró que “estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara”.

Y desde la Embajada de Colombia en Estados Unidos, en cabeza de Daniel García-Peña, también cuestionaron a los alcaldes. “Es lamentable que (...) politicen un tema de fundamental importancia para el país priorizando sus agendas de oposición al gobierno por encima del interés nacional”, señaló en un comunicado.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Armando Benedetti

Federico Gutiérrez

Alejandro Eder

Estados Unidos

 

Tomate(07874)Hace 1 hora
Debe invitarlos a comer una "Lechona" antes que se acabe :)
Juan Villalobos(zpcu9)Hace 1 hora
Me acuerdo cuando Petro fue y habló pestes en el parlamento Europeo para que sancionaran a Colombia por supuesto incumplimiento en el acuerdo de paz y cuando se la pasaba en Washington queriendo dar pesar frente a los demócratas socialistas de Bernie Sanders, claro, ahí si no era ni usurpación ni politiquería ni traición, lo peor sin duda son los feladores del dictadorzuelo que nos tocó padecer, bien puedan, como Petro, comerse 10,000 toneladas de lechona (o mejor de mondá)
Alan Botero(5584)Hace 1 hora
Sigue tacando burro este multipartidista ,
Alex Alvarez(xf8b8)Hace 1 hora
Un par de bobos estúpidos, haciendo lo vi en estados unidos para que descertifiquen a Colombia. Par de corruptos vende patria.
Juan Guillermo Jaramillo(7rdvy)Hace 1 hora
Estos alcaldes solo hacen politiquería barata y oportunista.
Ver más comentarios
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar