Se agitó discusión sobre participación en política de funcionarios del gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, han sido señalados de participación en política. Ambos lo han negado. Foto: Joel_Gonzalez

A pocos meses de las elecciones, continúa la discusión sobre la participación en política de los altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta vez, el centro de la atención la recibió el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se llevó críticas por un video publicado en sus redes sociales en el que habla de la relección.

“Ningún candidato a la Presidencia le ganaría a Gustavo Petro si hubiera reelección. En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan ‘Viva Petro! viva Benedetti’”, dijo en la publicación.

Ningún candidato a la presidencia le ganaría a @petrogustavo si hubiera reelección. En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan “Viva Petro! viva Benedetti”, mientras los del Country los dueños de la casa me ponen mala cara. Petro bajó el dólar, bajó la… pic.twitter.com/su5AUJV3po — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 18, 2026

A través de ese mismo canal, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) aseguró que el ministro estaba “participando en política, asunto que le está prohibido por Constitución a los funcionarios públicos”. En esa línea, pidió a la Procuraduría actuar e investigar las declaraciones del ministro.

“Se saben perdidos en estas elecciones y por eso recurren a todo tipo de maniobras”, agregó Cabal.

La respuesta no tardó en llegar desde el Mininterior. El argumento de Benedetti es que el mandatario “no es candidato y no hay reelección”, por lo que no podría “pedir el voto por él”. Apuntó, además, que estaba únicamente resaltando “los logros del Gobierno”.

No se trata de la primera vez que se da un choque por presunta participación en política de parte de altos funcionarios del “Gobierno del cambio”. El mismo mininterior había sido señalado de incurrir en esta figura cuando se refirió a la construcción de un frente amplio y un partido que reuniera a la izquierda de cara a las próximas elecciones. En ese momento, Benedetti aseguró que “participación en política es cuando se invita a votar por alguien” y lo que él estaba haciendo era “un análisis de lo que se podría hacer”.

Incluso, en octubre, el procurador Gregorio Eljach hizo un recordatorio al Gobierno nacional sobre ese tema. En ese momento, señaló que “el presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre los votos en la costa Caribe?

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro lanzó pullas sobre la oposición en la costa norte del país. El mandatario hizo énfasis en la compra de votos que ocurre en esa región y señaló que la Policía “tiene la orden presidencial de priorizar la persecución de los compradores de votos”.

“Si el pueblo caribe elige sus representantes libremente, el Caribe se desarrollará en beneficio de toda su población”, dijo. Y agregó: “Permitir la compra de votos es empoderar políticamente el crimen. Por eso el paramilitarismo narcotraficante dominó de manera tan pavorosa el territorio caribeño, no solo porque asesinó en masacres a decenas de miles de campesinos sino porque tenía casi todo el poder político a través de la compra de votos”.

En años pasados la élite política del Caribe, llevó a la quiebra todo el sistema eléctrico del Caribe que era de carácter público.



Luego, las oligarquías en Bogotá y Antioquia aprovecharon para privatizar el servicio entregando decenas de billones de pesos a multinacionales… https://t.co/bEu1pC9DRv — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2026

El jefe de Estado se refirió, además, directamente a quien ha sido uno de sus más duros opositores en el Congreso, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien fungió como presidente de esa corporación en la legislatura 2024-2025. Hablando de las tarifas del sistema eléctrico del Caribe, aseguró que el congresista hacía parte de “la misma clase política que dañó desde el comienzo la red eléctrica”.

“Incluso, el senador Efraín Cepeda con [el senador] Mauricio Gómez, de Barranquilla, y otros senadores caribeños no permitió la aprobación de la ley de financiamiento, donde se contemplaba la nacionalización de la deuda pública dejada por Duque a todos los usuarios de la energía eléctrica del país llamada ‘opción preferencial’ que nunca fue ni opción ni preferencial, sino una deuda forzosa a todas las familias de Colombia”, dijo el presidente.

