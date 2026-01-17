Nueve candidatos por firmas ya tienen el visto bueno de la Registraduría, ¿quiénes faltan?

El registrador Hernán Penagos anunció que tres nuevos aspirantes a la Presidencia alcanzaron el umbral. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La depuración de candidatos para las elecciones presidenciales está a punto de llegar a una fecha clave: el 21 de enero. Ese día se cumple el plazo de la Registraduría para certificar quiénes de los aspirantes que presentaron firmas para certificar su candidatura lograron alcanzar el umbral y ya hay varios que tienen el visto bueno.

En total, son nueve a los que el órgano que encabeza Hernán Penagos les dijo que sí cumplieron con los requisitos. Los últimos en llegar a esa lista fueron la exalcaldesa Claudia López, el excanciller Luis Gilberto Murillo y el exconcejal Juan Daniel Oviedo. Todos ellos han hecho pública, además, su intención de participar en una consulta el 8 de marzo, pero solo el último ya tiene puesto en una: la Gran Consulta, en la que también hay varias figuras que tienen una candidatura por firmas.

Sugerimos: “Por qué votar por...”: este es el espacio para sus propuestas si aspira llegar al Congreso

Entre ellos están el exministro Mauricio Cárdenas, el exsenador David Luna, la periodista Vicky Dávila y el exgobernador Aníbal Gaviria, a quienes la Registraduría ya certificó como aspirantes presidenciales por haber alcanzado el umbral. Además de estos nombres, en esa medición en las urnas también estarán la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), el exsenador Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), el exministro Juan Carlos Pinzón y el exalcalde Enrique Peñalosa, ambos con el aval del Partido Oxígeno.

La Registraduría anunció en las últimas semanas Santiago Botero y el exministro Mauricio Lizcano también podrán participar oficialmente en las elecciones. El primero ha dicho que no participará en una consulta, mientras que el segundo se inscribió para hacerlo, aunque no ha aterrizado en ni en la de la derecha y centroderecha ni en la del progresismo, llamada Pacto Amplio. En la última está previsto que entren a medirse el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) y los exembajadores Roy Barreras y Camilo Romero.

Le puede interesar: Petro defendió contrato para litigio en EE. UU.: “Eso nos costó las visitas de la oposición”

Varios faltan por respuesta de la organización electoral. El abogado Abelardo de la Espriella, el exgobernador Carlos Caicedo, la abogada Sondra Macollins, el exministro Daniel Palacios, el abogado Leonardo Huerta y el excontralor Carlos Felipe Córdoba están en esa lista. En todo caso, tanto De la Espriella como Córdoba tendrían el aval de partidos, el primero de Salvación Nacional, mientras que el segundo está en la contienda del Partido Conservador.

Seis movimientos significativos de ciudadanos se han quedado sin aval. Se trata de los que impulsaban las candidaturas de Ernesto Sánchez, Pedro Pablo Díaz, Pedro Agustino Rosado, Mihaly Flandorffer, Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao.

Lea también: Vuelven a prenderse alertas por nuevo modelo de pasaportes: esto respondió el gobierno Petro

En total, la Registraduría tiene que revisar más de 28 millones de firmas para las candidaturas presidenciales. Es una cifra récord en comparación con 2022 y ha estado en ese proceso desde mediados de diciembre.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.