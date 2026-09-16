Asamblea de la ONU y reunión en la Casa Blanca: Gobierno avanza en relación con EE.UU.

Restrepo es la cara elegida por De la Espriella para esa misión y para manejar las relaciones exteriores de…

Faltan exactamente cinco días para que inicie la semana más importante de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Asamblea General, allí estará el vicepresidente José Manuel Restrepo presentando a Colombia tras el cambio de gobierno. Acompañado del canciller Omar Bula y el embajador ante esa organización, Mauricio Gaona. Si bien esa semana será clave en materia internacional, desde antes ya se vienen preparando para recibirla.

Restrepo es la cara elegida por De la Espriella para esa misión y para manejar las relaciones exteriores de Colombia -junto a Bula-. "El evento más importante de Naciones Unidas estará llevando ese mensaje del presidente Abelardo de la Estrella, pero en simultánea con eso, vamos a tener un conjunto de reuniones, unas de ellas de carácter bilateral con naciones del mundo que quieren construir con nuestro país, tendremos también un acercamiento con organismos multilaterales, fondos de inversión, fondos soberanos, empresarios, inversionistas potenciales norteamericanos para nuestro país con el objeto de atraer su atención sobre este nuevo modelo que arrancó en esta patria milagro de Abelardo de la Espriella", dijo el vicepresidente.

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Y agregó: "Ese es nuestro compromiso y venimos trabajando en esta tarea junto con el canciller, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, la embajadora de los Estados Unidos de Colombia en Estados Unidos y el embajador de Colombia ante la ONU".

Por su parte, y a la espera de la decisión del presidente Donald Trump sobre la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas, la embajadora María Consuelo Araújo visitó la Casa Blanca para entregar sus credenciales al jefe de Estado. Posteriormente asistió a un evento relacionado con el Escudo de las Américas del que Colombia ya hace parte. El objetivo, según confirmó la misma embajada es "avanzar en la cooperación regional en prioridades de seguridad compartidas y el esfuerzo más amplio para traducir la confianza renovada y la cooperación en resultados tangibles.

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Por otro lado, también adelantó una reunión con el congresista Andrew Garabarino, quien es presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE.UU., este encuentro se dio "previo a la delegación congresional que liderará a Colombia esta semana. La reunión brindó la oportunidad de discutir la agenda de la delegación en Colombia y las prioridades de seguridad en el corazón de la relación bilateral".

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