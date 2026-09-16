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De la Espriella y los Torres entran a pulso por tierras entre Barranquilla y Puerto Colombia

El presidente se fue de frente contra una de las estructuras más fuertes del Atlántico. Están en juego 1.400 hectáreas de una exclusiva zona de la región. La palabra final la tiene el Congreso que ya se inclinó mayoritariamente hacia la Casa de Nariño. 

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Redacción Política
16 de septiembre de 2026 – 06:03 a. m.
El presidente Abelardo de la Espriella emprendió pulso político en medio de disputa por territorios entre Barranquilla y Puerto Colombia.
El presidente Abelardo de la Espriella emprendió pulso político en medio de disputa por territorios entre Barranquilla y Puerto Colombia.
Foto: Cortesía

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La disputa por más de 1.400 hectáreas de unas tierras que están en una suerte de limbo jurídico entre Barranquilla y Puerto Colombia acaba de destapar un duro pulso en pleno corazón del Atlántico. Tal es la tensión que el presidente Abelardo de la Espriella cargó públicamente contra el bloque político de Euclides Torres, empresario con varios lazos contractuales con el Estado y financiador del expresidente Gustavo Petro. La decisión final quedará en manos de un Congreso que numéricamente le responde al oficialismo y la barranquillera casa…

Por Redacción Política

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