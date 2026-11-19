En la Cámara de Representantes avanza un proyecto de ley que tiene el objetivo de crear "los frentes de seguridad y convivencia ciudadana como forma de organización comunitaria". La propuesta, liderada por el representante Óscar Villamizar (Centro Democrático), pretende darle personería jurídica a "grupos de ciudadanos de carácter civil" que apoyen con acciones informativas, alarmas comunitarias y las alertas tempranas para el "fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadanas".

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El articulado, que pasó ya su primer debate en la comisión segunda de la Cámara, señala que estas organizaciones de carácter "comunitario y gratuito" operarían bajo la coordinación y liderazgo de la Policía Nacional. Sin embargo, el texto señala que ser parte de estos grupos no generaría vinculación laboral ni contractual con la administración pública.

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En términos de contratación, el documento señala que estas entidades podrán contratar con las administraciones locales, regionales o departamentales siempre y cuando el objetivo del contrato esté relacionado con las funciones del frente de seguridad y convivencia ciudadana, y cumpliendo los requerimiento de ley sobre la cuantía mínima. Sobre su financiamiento, el texto señala que se usarán "los recursos de los fondos de seguridad y convivencia ciudadana Fonsecon, así como de los fondos de vigilancia y seguridad ciudadana Fonset". Además, el documento abre la puerta a que estas organizaciones sean financiadas por entidades privadas.

Entre los requerimientos que señala el documento de Villamizar, que espera ser discutido en segundo debate en la plenaria de la Cámara, se advierte que los integrantes de los frentes de seguridad "no deben tener antecedentes penales, ni comparendos de medidas correctivas con la Policía Nacional". En esa misma línea, se determina que la entidad no podrá tener menos de cinco personas y sus creadores deben ser colombianos mayores de edad.

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Sobre este punto, Juan Pablo Agudelo, exconcejal de Acacías (Meta), propuso una adición al proyecto de ley para que se incluyan las zonas rurales, advirtiendo que este tipo de grupos ya realizan actividades en su región. Agudelo quiere que, dentro de la sección de la financiación, se incluyan beneficios tributarios a los comerciantes que aporten recursos a estas entidades.

"Esto no es armar a la gente ni justicia por mano propia. Son cámaras, alarmas y comerciantes trabajando con la Policía", señala Agudelo sobre las funciones de los frentes de seguridad. El texto, al que aún no se le han agregado las propuestas del exconcejal, advierte que las inversiones que se realicen desde el Estado a estas organizaciones deberán priorizar "adquisición, instalación, expansión, repotenciación, innovación, mantenimiento y operación de cámaras de seguridad con tecnología de monitoreo remoto; sirenas, sistemas de alarmas comunitarias (cornetas), botones de pánico, sistemas de integración vinculados con los Centros de Monitoreo y Control (CMC)".

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