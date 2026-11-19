La convocatoria para las manifestaciones de este jueves 19 de noviembre está liderada por el Pacto Histórico, que bajo la presidencia del exjefe de Estado, Gustavo Petro, convocó a las movilizaciones "contra la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella", pues advierte que las medidas que se disponen en la ley de ajuste fiscal "aumentaría el impuesto de renta" y "reduciría los impuestos al patrimonio de los más ricos". Esta misma semana, el presidente De la Espriella anunció en alocución presidencial el retiro de la imposición de IVA a…

La convocatoria para las manifestaciones de este jueves 19 de noviembre está liderada por el Pacto Histórico, que bajo la presidencia del exjefe de Estado, Gustavo Petro, convocó a las movilizaciones "contra la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella", pues advierte que las medidas que se disponen en la ley de ajuste fiscal "aumentaría el impuesto de renta" y "reduciría los impuestos al patrimonio de los más ricos". Esta misma semana, el presidente De la Espriella anunció en alocución presidencial el retiro de la imposición de IVA a productos de la canasta familiar.

El presidente De la Espriella, en la tarde de este miércoles 18 de noviembre, activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá. Desde allí seguirá las marchas de la oposición, así como lo hizo en la primera jornada de manifestaciones del 14 de octubre, en donde estrenó el nuevo decreto relacionado con la acción de la Fuerza Pública sobre la protesta. Una particularidad de este PMU es que contará con la presencia del director de Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la entidad de inteligencia civil adscrita a Presidencia. Hay puntos de encuentro en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y Santa Marta.

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El líder del Pacto Histórico y exjefe de Estado, Gustavo Petro, marchará en Cali junto al vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo. La convocatoria en la capital del Valle del Cauca está programada a las 9:00 a. m. en el Parque Obrero, desde donde los manifestantes marcharán hacia el Parque de la Retreta.

Domingo Ayala Espitia, presidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), hizo un llamado a las "organizaciones sociales y populares" del país para que se unan a las movilizaciones "en rechazo a las políticas del presidente Abelardo de la Espriella". Este llamado se une a los anuncios de otros sectores sindicales, como los de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que también se unieron a las convocatorias lideradas por el partido de oposición.

El presidente de FECODE, Domingo Ayala Espitia, invita a salir masivamente a las movilizaciones en el Paro Nacional 19 de noviembre con las razones que nos unen como pueblo colombiano contra políticas que nos afectan directamente. pic.twitter.com/d4SyAyABXo — fecode (@fecode) November 19, 2026

El jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, anunció a través de su cuenta de Instagram que está realizando un recorrido por Bogotá en el marco de las manifestaciones convocadas por la oposición a su gobierno este jueves 19 de noviembre.

"Salgan y realicen sus actividades diarias (…) el que quiera marcha pacíficamente bien pueda hacerlo, pero no voy a aceptar bloqueos de vías ni terrorismo urbano", advirtió De la Espriella, quien en los primeros meses de su gobierno expidió el decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 para regular la protesta social. En este documento, por ejemplo, se estableció un acompañamiento constante de un dispositivo de la Policía Nacional para garantizar la manifestación pública.

El Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) publicó la circular externa No. 11 en la que le pidió a las entidades "priorizar la asistencia presencial de sus servidores públicos y el cumplimiento integral de la jornada laboral" en el marco de las manifestaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre en el territorio nacional. Advierten que las marchas "no implican la suspensión general de las actividades estatales".

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