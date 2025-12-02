Barranquilla y siete testigos: De la Espriella habla de cita que sacó a Uribe Londoño del uribismo

AME5302. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/11/2025.- El precandidato a la presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, reacciona durante la Gran Convención de Defensores de la Patria este lunes, en Bogotá (Colombia). De la Espriella aseguró que busca "unidad por Colombia" con su candidatura presidencial, que presentó ante más de 15.000 personas en el Movistar Arena de Bogotá durante la convención nacional de Defensores de la Patria, el movimiento que lo apoya. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La salida de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático sigue generando polémica dentro del uribismo e impactando en el panorama político nacional. Lo que inicialmente parecía un distanciamiento motivado por diferencias internas terminó convirtiéndose en un choque público sobre las razones que lo llevaron a abandonar la colectividad. Ante la controversia, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella entregó su versión sobre los hechos a través de un comunicado, sumando nuevos elementos a un escenario ya fragmentado.

Le puede interesar: “Irrevocablemente”: Uribe Londoño renuncia al Centro Democrático tras su expulsión de las presidenciales

Uribe Londoño anunció su renuncia a través de un mensaje contundente en el que afirmó: “Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente”, expresión que manifestó su inconformidad con la manera en que el partido manejó su exclusión de la contienda presidencial.

Su salida se produjo después de que la dirección del Centro Democrático lo dejara por fuera del proceso interno luego de que se conociera que Uribe Londoño tuvo acercamientos con Abelardo de la Espriella donde habría manifestado su intención de apoyar su campaña. La decisión del partido fue tomada en un ambiente cruzado por disputas metodológicas, interpretaciones encontradas y un creciente desgaste entre varias de sus figuras.

Le puede interesar: “No amenace nuestra soberanía”: Petro responde mensaje en el que Trump incluyó a Colombia

En medio de la polémica, el comunicado de De la Espriella agrega un nuevo capítulo a la controversia. Según relata, antes de que Uribe Londoño fuera precandidato del Centro Democrático, le propuso una fórmula conjunta: “hiciéramos campaña juntos, en la que él fuera fórmula vicepresidencial”. Más adelante recuerda que el dirigente declinó el ofrecimiento y decidió competir dentro del partido, en reemplazo de su hijo Miguel Uribe Turbay, asesinado meses atrás.

El texto detalla que, días antes de la renuncia, se realizó una reunión en Barranquilla con siete testigos, donde Uribe Londoño habría expresado su deseo de desistir de su candidatura y adherir a la campaña de De la Espriella. El abogado afirma: “el Dr. Miguel Uribe manifestó su deseo de renunciar a su candidatura en el Centro Democrático y de adherir a mi campaña”.

Le puede interesar: Álvaro Uribe ratifica que encuesta del Centro Democrático seguirá sin Miguel Uribe Londoño

De acuerdo con su relato, rechazó discutir sobre la fórmula vicepresidencial y sugirió que primero se resolvieran los desencuentros internos del exprecandidato con el partido. Agrega que, tras recibir insistencias de allegados, se comunicó con el expresidente Álvaro Uribe: “llamé al presidente Uribe y le informé, como era mi deber, sobre los deseos del Dr. Uribe Londoño”.

El abogado justificó su decisión bajo la premisa de actuar con transparencia: “Yo no soy político y, por esa razón, siempre actuaré de cara al país, diciendo en público lo mismo que hablo en privado”.

La renuncia de Miguel Uribe Londoño resulta aún más significativa si se tiene en cuenta su posicionamiento dentro de la última encuesta Invamer, en la que alcanzó un 4,2 % de intención de voto. Aunque su nombre se configuraba como uno de los más visibles entre los precandidatos uribistas, la crisis interna terminó por apartarlo del proceso y abrir un vacío dentro del reacomodo del partido.

En su mensaje final, De la Espriella insistió en que el país necesita unidad y reiteró su respeto por el exprecandidato: “Sigo considerando al Dr. Miguel Uribe como el patriota que es; entiendo su dolor, lo duro de su carga y espero que resuelva, como le dije, sus desencuentros con su partido de la mejor manera”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.