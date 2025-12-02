“Irrevocablemente”: Uribe Londoño renuncia al Centro Democrático tras su expulsión de las presidenciales

Lanzamiento de su precandidatura presidencial por el Centro Democrático. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La decisión de Miguel Uribe Londoño de renunciar al Centro Democrático se convirtió en uno de los movimientos más significativos dentro del panorama político reciente. Su salida, anunciada a través de una declaración pública, no solo cierra un capítulo dentro de la colectividad uribista, sino que también reaviva el debate sobre la manera como el partido gestiona sus procesos internos y define sus liderazgos.

El exprecandidato, quien hasta hace poco mantenía aspiraciones presidenciales dentro del partido, expresó con contundencia las razones de su decisión. En su mensaje señaló: “Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente”, frase que sintetiza la ruptura con una colectividad que lo había respaldado en su camino político.

La renuncia se dio un día después de que la dirección del Centro Democrático lo dejara por fuera del proceso para escoger candidato presidencial. El 1 de diciembre, fecha en la que se hizo oficial su exclusión, entre los episodios que contribuyeron a este distanciamiento se encuentra la versión que indicaba que Abelardo de la Espriella habría informado al expresidente Álvaro Uribe sobre un supuesto respaldo del padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay al partido.

Sin embargo, el exprecandidato desmintió estas versiones que, según él, distorsionaban su papel dentro del Centro Democrático.

A este escenario se sumó su desacuerdo con la metodología de AtlasIntel, empresa encargada inicialmente de realizar la medición para definir al precandidato. La compañía terminó retirándose ante la polémica generada, lo que para varios sectores evidenció una falta de claridad en el proceso de selección. Para Uribe Londoño, este episodio reforzó sus dudas sobre las garantías internas.

Durante su renuncia, el exprecandidato le envío un mensaje directo al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “A usted presidente Uribe, tengo que decirle algo: le agradezco la invitación que usted le hizo a la familia para ser parte de este proceso en reunión pública el domingo 17 de agosto. Espero que nos encontremos pronto en este camino de la construcción de la Unidad Nacional” señaló.

En carrera siguen las senadoras Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia y se espera que, como lo había anunciado el expresidente Álvaro Uribe, se dé a conocer la carta presidencial a mediados de diciembre.

Tras la salida de Uribe Londoño de la su carrera presidencial por el Centro Democrático, el precandidato Roy Barreras aprovechó para invitarlo a que haga parte de su lista al Senado por el partido La Fuerza: “Nuestro propósito es unir este país, es dialogar con todos y para todos, y yo reconozco en este padre sacrificado, se simboliza el dolor que sintieron miles de colombianos. Creo que sería un honor que él ocupara la curul en el Senado de la República que ocupó su hijo”, expreso el exembajador.

Ante la expulsión de @migueluribel padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, le extiendo una invitación respetuosa a ocupar el espacio que su hijo en el Senado de la república por la lista de #NuestraFuerza que este gesto sea un mensaje de unidad y fortaleza para Colombia. pic.twitter.com/pZ2NfX37Pb — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 2, 2025

