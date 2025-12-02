“No amenace nuestra soberanía”: Petro responde mensaje en el que Trump incluyó a Colombia

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: El Espectador

En medio de un ambiente hemisférico marcado por inquietudes sobre la estabilidad en la región y la posibilidad de una eventual acción militar en Venezuela, las declaraciones del presidente Donald Trump volvieron a encender las alarmas diplomáticas. El mandatario estadounidense afirmó este martes que Colombia podría convertirse en objetivo de ataques debido a la persistente producción de cocaína, una afirmación que generó reacciones inmediatas en Bogotá.

Durante una intervención pública, Trump señaló: “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”.

Si bien el foco principal de la Casa Blanca es sacar del poder a Nicolás Maduro, líder de un régimen en Venezuela duramente ligado al narcotráfico, la distancia con Bogotá y la administración Petro pusieron al país en la mira. Además, le cobran a la Casa de Nariño no rechazar de manera contundente la dictadura del país vecino.

Fue en ese contexto que el presidente Gustavo Petro reaccionó, reiterando que Colombia no admite amenazas a integridad territorial.

En su mensaje, vía redes, enfatizó: “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.”

El jefe de Estado añadió que los esfuerzos de su gobierno son verificables, lo cual, dijo se demuestra en que “sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas.”

El cierre de su pronunciamiento también incluyó una advertencia sobre las consecuencias de la desinformación: “Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos es Colombia.”

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

El intercambio entre ambos mandatarios no es un episodio aislado. Refleja tensiones recurrentes sobre la corresponsabilidad en la lucha contra las drogas, un tema que históricamente ha marcado la relación bilateral. Para Colombia, la afirmación de Trump desconoce décadas de cooperación, sacrificios locales y estrategias basadas en desmantelar estructuras ilegales que operan desde zonas remotas y bajo dinámicas transnacionales.

