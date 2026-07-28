Así fue la agenda de equipo De la Espriella en Perú durante posesión de Fujimori

José Manuel Restrepo asistió a la posesión de Fujimori. Foto: Archivo Particular

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Una delegación liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, asistió este martes a la posesión de Keiko Fujimori. El segundo al mando del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella está adelantando una agenda de reuniones bilaterales que incluyeron un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con el presidente de Chile, José Antonio Kast y con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

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En la comitiva que envió el presidente electo también están los ministros designados de Exteriores, Omar Bula, y de Comercio, Mauricio Gómez. Ambos hicieron parte del encuentro con el mandatario paraguayo, en el que se discutió el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y económicas “para generar nuevas inversiones”, así como “crear alianzas estratégicas firmes en materia de seguridad para combatir el crimen organizado de manera conjunta”.

Tras la posesión, Restrepo se reunió con Fujimori y Noboa en diferentes momentos. En el primer encuentro, Restrepo aseguró que “Colombia y Perú tienen una agenda amplia para impulsar el comercio, atraer inversión, fortalecer la seguridad, avanzar en integración energética y generar más oportunidades para nuestros ciudadanos”.

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Por su parte, desde la oficina de la nueva presidenta de Perú, se manifestó que “el encuentro entre la presidenta electa, Keiko Fujimori y el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo reafirma el compromiso con el diálogo, y el fortalecimiento de la integración entre ambos países”.

Además, ratificaron desde Lima la decisión de los gobiernos de restituir las relaciones diplomáticas plenas con el recíproco nombramiento de embajadores en Lima y Bogotá. “Se coincidió en la importancia de fortalecer la relación bilateral y elevar el nivel de representación en ambos países a través del nombramiento de embajadores”, indicó la Cancillería peruana.

Tiempo después, Noboa se reunió con Restrepo. Este hecho fue confirmado por la misma oficina del presidente de Ecuador. “Daniel Noboa mantuvo un diálogo con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, para impulsar una agenda conjunta de cooperación frente a los desafíos comunes: la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad en la frontera norte son prioridades compartidas por Ecuador y Colombia para proteger a las familias de ambos países”, explicaron.

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En esta misma línea, el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, dio a conocer que se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei. “Un honor compartir con los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay en el marco de nuestra agenda internacional. Por instrucción de nuestro presidente electo seguimos fortaleciendo los lazos de cooperación y construyendo alianzas que impulsen el comercio, la inversión y el desarrollo de nuestra región”.

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