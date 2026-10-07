Así funcionará el “Fondo Milagro”: Gobierno ya delegó a Fiducoldex como administradora

El Gobierno de Abelardo de la Espriella trazó oficialmente la ruta para consolidar su fondo para atender la emergencia tras el terremoto del 10 de agosto o Fondo Milagro. Lo hará a través del acto administrativo GCD número 012 de 2026, donde el Ministerio de Hacienda explica por qué escogió a Fiducoldex de forma directa para constituir el Fondo Milagro, y con el contrato de fiducia mercantil número 6.001-2026 es el acuerdo con el que el Ministerio crea jurídicamente el fondo. El Espectador pudo acceder a ambos documentos que explican cada una…

El Gobierno de Abelardo de la Espriella trazó oficialmente la ruta para consolidar su fondo para atender la emergencia tras el terremoto del 10 de agosto o Fondo Milagro. Lo hará a través del acto administrativo GCD número 012 de 2026, donde el Ministerio de Hacienda explica por qué escogió a Fiducoldex de forma directa para constituir el Fondo Milagro, y con el contrato de fiducia mercantil número 6.001-2026 es el acuerdo con el que el Ministerio crea jurídicamente el fondo. El Espectador pudo acceder a ambos documentos que explican cada una de estas decisiones.

El Fondo Milagro es la bolsa con la que el Gobierno pretende financiar la atención y la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto a partir del decreto 1379 del 9 de septiembre que lo consolidó como un patrimonio autónomo. Como un ente separado del presupuesto del Ministerio de Hacienda, que le permite recibir recursos del Presupuesto General de la Nación, créditos, donaciones nacionales e internacionales, cooperación y aportes de entidades territoriales y de privados.

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Con ese dinero podrá pagar asistencia humanitaria y soluciones de vivienda temporal o definitiva, y reconstruir hospitales, colegios, vías, acueductos y redes de energía y telecomunicaciones en los 16 departamentos incluidos en la emergencia. A su vez se espera que contrate los estudios, diseños, obras e interventorías que esa tarea requiera.

Lo coordina su gerente Jaime Uribe Tamayo —quien fue designado por el presidente De la Espriella el pasado 21 de agosto— y lo dirige un Consejo Directivo; lo integran cinco representantes del presidente de la República, un delegado de Planeación Nacional y uno de MinHacienda, más un delegado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre (UNGRD) con voz y sin voto. De los siete votos, cinco corresponden a delegados presidenciales, y el presidente también escoge quién preside el Consejo.

El 5 de octubre fue firmado el acto administrativo en el que se adjudica por medio de contratación directa la Fiduciaria Colombiana del Comercio Exterior (Fiducoldex) para la constitución y administración del Patrimonio Autónomo “Fondo Milagro”. El acto fue firmado por el director general de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, Juan Carlos Bohorquez.

Mediante la fiducia mercantil, el Ministerio, en calidad de fideicomitente, constituye un patrimonio autónomo: una bolsa de recursos con existencia legal propia, separada del presupuesto del Ministerio y del patrimonio de la fiduciaria. Fiducoldex fue designada como la vocera y administradora del fondo. Como el fondo no tiene funcionarios propios, la fiduciaria firma en su nombre los contratos que le instruye el gerente, también lleva la contabilidad, rinde cuentas, custodia el archivo y lo representa ante los jueces.

Según el documento, los recursos monetarios no quedan en manos de Fiducoldex, representada legalmente por Andrés Raúl Guzmán Toro. Los recursos del Fondo Milagro permanecerán en la Cuenta Única Nacional, bajo control del Tesoro, hasta que cada obligación se vuelva exigible. Para poder girar los fondos a los beneficiarios, habrá varios pasos: el supervisor o interventor del contrato derivado certifica que el contratista cumplió, y la Unidad de Gestión valida la solicitud. Luego, el gerente del fondo, como ordenador del gasto, autoriza el pago. Fiducoldex, en su calidad de vocera del patrimonio autónomo, revisa esa autorización con un alcance que el contrato remite al Manual Operativo, aún pendiente. Por último, la Dirección de Tesoro emite la orden en el SIIF Nación y gira directamente a la cuenta del beneficiario.

La fiduciaria recibirá una comisión de 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) de forma mensual, sin IVA por tratarse de administración de fondos del Estado, esto equivale a COP 248 millones al mes. El fondo tendrá una auditoría independiente escogida por el Consejo Directivo y vigilancia de la Contraloría. La fiduciaria rinde informes mensuales y una rendición de cuentas semestral.

Según el análisis de sector, Fiducoldex tuvo los mejores indicadores de liquidez, el menor endeudamiento, la mayor eficiencia en ejecución y una calificación de excelencia en administración de inversiones. Fiduprevisora quedó descartada porque ya administra el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que también atiende esta emergencia, y el Ministerio no quiso concentrar ambos instrumentos en una sola sociedad. Mientras fiduagraria quedó descartada por su especialización agropecuaria.

Este es el acto administrativo:

Este es el contrato de fiducia mercantil:



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