Carlos Cuenca (Cambio Radical) fue elegido como presidente de la Comisión de Acusaciones

El representante Carlos Cuenca fue elegido como presidente de la Comisión de Acusaciones.

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El representante Carlos Cuenca (Cambio Radical) es el nuevo presidente de la Comisión de Investigación y Acusación. Este miércoles, fue elegido en la célula legislativa junto a Jesús Lorduy (Centro Democrático) como vicepresidente. Ambos vienen de partidos de la bancada oficialista del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y tendrán a su cargo el liderazgo de la sala que adelanta investigaciones contra los más altos cargos del Estado.

La célula legislativa está integrada por 17 representantes, cinco de los cuales son del Pacto Histórico: David Alejandro Toro Ramírez, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro García, Gabriel Becerra Yáñez y Jorge Hernán Bastidas Rosero. Sin embargo, las bancadas oficialistas se impusieron en la votación y lograron los dos asientos claves en esa sala.

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El Centro Democrático es de los que tiene más integrantes. Además de Lorduy, están Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda López. Cambio Radical, cuyo único integrante es Cuenca, logró posicionarse para asumir la cabeza y ahora tiene a su cargo el liderazgo de la comisión que tiene varios expedientes en curso contra el presidente Gustavo Petro.

Precisamente este miércoles, la exdirectora del Fondo Adaptación Angie Rodríguez radicó una nueva denuncia penal contra el mandatario, de quien fue cercana mientras estuvo en la dirección del Dapre. Su abogado, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, aseguró que en el expediente se acusa al jefe de Estado de haber cometido, presuntamente, los delitos de peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, injuria, calumnia y tráfico de influencias como servidor público.

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“Quiero hoy denunciar para que tengan mucho cuidado porque él va a seguir publicando cualquier cosa para seguir afectando mi reputación. (...) Yo no soy parte de esa red de mujeres y por eso el presidente nunca me defendió en las redes sociales ni siquiera cuando entraron a la vivienda de mis padres”, manifestó la funcionaria del Gobierno.

Esa no es la única denuncia que pesa sobre el actual jefe de Estado. También hay varias que están en esa sala por el uso de su cuenta de X y otra sobre el expediente que llegó desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la violación de los topes de la campaña Petro presidente de 2022. Hasta el momento, no ha habido una decisión de fondo en ninguno de ellos y las últimas movidas que tocaron a esa comisión vinieron por parte de la exrepresentante Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico), quien pidió llamar a Petro a indagación. Eso, en todo caso, nunca se concretó.

¿Qué otros integrantes hacen parte de la Comisión de Acusación?

El Partido Liberal cuenta con tres representantes y de allí están José Fredy Arias Herrera, Kelyn Johana González Duarte y Mario José Carvajal Jaimes. Con dos asientos quedaron el Partido Conservador (Juan Loreto Gómez Soto y José Luis Duarte Contreras) y la bancada de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), con José Rodrigo Tovar Vélez y Luis Ramiro Ricardo Buelvas. El Partido de la U quedó con Diana Carolina Riveros Páez. Como secretaria quedó Katherine Pulecio Gómez.

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La repartición de esos puestos se hace por el cuociente electoral. Alianza Verde, por ejemplo, cedió su puesto al Pacto Histórico en medio de unos acuerdos internos y por ello es que el partido de izquierdas tiene el mayor número de representantes.

Lo cierto es que sobre las manos de esos congresistas quedarán varios expedientes que siguen sin resolverse y que, además de tocar al mandatario, también pesan sobre la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

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