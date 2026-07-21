Así quedó conformada la Comisión de Acusaciones de la Cámara: Pacto logró cinco sillas

La Comisión de Investigación y Acusación lleva procesos disciplinarios contra el presidente, la fiscal general y los magistrados de las altas cortes. Foto: El Espectador

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Una de las comisiones más importantes en las negociaciones de los compromisarios ya tiene sus escaños definidos: la de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Son en total 17 congresistas los que hacen parte de esa célula legislativa y todos se eligen, según la Ley 5° de 1992, por el cuociente electoral.

Esto significa, en pocas palabras, que los integrantes de la sala que define el destino de los expedientes contra los más altos funcionarios del Estado, suelen ser de los partidos con mayor representación en esa cámara. Por ello es que el Pacto Histórico se posicionó como la colectividad con más asientos en la Comisión de Acusaciones, eso sí, logró sumar uno tras un acuerdo con la Alianza Verde.

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Del partido de izquierdas, llegan David Alejandro Toro Ramírez, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro García, Gabriel Becerra Yáñez y Jorge Hernán Bastidas Rosero. En número de asientos les siguen el Centro Democrático y el Partido Liberal. Del primero aterrizan Jesús Salim Lorduy Martínez, Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda López. Del segundo, José Fredy Arias Herrera, Kelyn Johana González Duarte y Mario José Carvajal Jaimes.

Con dos asientos quedaron el Partido Conservador (Juan Loreto Gómez Soto y José Luis Duarte Contreras) y la bancada de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), con José Rodrigo Tovar Vélez y Luis Ramiro Ricardo Buelvas. Los partidos Cambio Radical y La U quedaron con solo un asiento cada uno: del primero está Carlos Alberto Cuenca Chaux y del segundo, Diana Carolina Riveros Páez.

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En las manos de esos 17 representantes caerán expedientes de gran envergadura. Entre ellos, el que pide investigar al presidente Gustavo Petro por la violación de topes de la campaña Petro en 2022. En el Consejo Nacional Electoral (CNE) la investigación de esa misma organización terminó en la sanción administrativa contra los directivos y, más allá de eso, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está a punto de ir a juicio por esa misma indagación.

La composición cambió significativamente con respecto a los cuatro años anteriores. En ella estaban Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Alejandro Ocampo (Pacto Histórico); Katherine Miranda y Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde); Hernán Cadavid y Óscar Villamizar (Centro Democrático); Kelyn González, José Octavio Cardona y María Eugenia Lopera (Partido Liberal); Wadith Manzur, Juan Carlos Wills y Daniel Restrepo (Partido Conservador); Jorge Eliércer Tamayo y Wilmer Carrillo (Partido de la U); William Ferney Aljure y Jorge Rodrigo Tovar (Citrep); y Carlos Alberto Cuenca (Cambio Radical).

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La mayoría de esos integrantes no logró una reelección en el Congreso o saltó al Senado. Entre ellos está Miranda, quien renunció este mismo lunes a la Alianza Verde tras dos periodos en el Legislativo y un distanciamiento del proyecto político del presidente Petro. En su carta de dimisión, agradeció a la colectividad por “la oportunidad de representar sus principios desde el Congreso de la República y por los espacios de formación y crecimiento político que [le] brindó durante estos años”.

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