Así reaccionan Petro y sus aliados a los primeros movimientos de De la Espriella

Gustavo Petro, Antonio Sanguino, Francia Márquez y Carlos Carrillo. Foto: Archivo Particular

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Luego de recibir la credencial, el presidente electo Abelardo de la Espriella, viene adelantando movimientos preparatorios para llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Entre ellos su postura frente a la paz total, las decisiones en materia de relaciones internacionales y en materia laboral.

Estos movimientos incluyen restablecer relaciones con Israel, algo que había mencionado desde que estaba en campaña y que ha sido reafirmado por diferentes miembros dentro de su campaña. Entre ellos, el senador electo Germán Rodríguez, quien asegura que este país es sumamente importante en materia de defensa para Colombia.

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Al respecto, el presidente Gustavo Petro, quien rompió relaciones con ese país bajo el argumento de que el gobierno estaba liderando un genocidio contra Palestina en la Franja de Gaza -término con que el ya ha sido catalogado en dos ocasiones por la ONU-, aseguró: “La relaciones diplomáticas con Israel se cortaron porque se cometió un genocidio en Gaza, la comisión de Derechos Humanos que se creó acaba de confirmar que Netayanhu cometió actos de genocidio. Y tiene orden de captura dictada por organismos judiciales internacionales de los que nuestra jurisdicción acepta y obligan al estado colombiano a cumplir. Apoyar genocidas lleva a aceptar el genocidio. Aceptar un genocidio, lleva a aceptar que se repitan en cualquier parte del mundo”.

En esta misma línea, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo: “Indigno restablecer relaciones con un Estado comprometido en un genocidio contra el pueblo palestino”.

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Por su parte, respecto a temas relacionados con su cartera, Sanguino manifestó que “en un gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, el motor del crecimiento sería la ‘flexibilización laboral’: el eufemismo de siempre para desmontar derechos. Vienen por la reforma laboral: vienen por los dominicales y festivos. Vienen por los recargos. Vienen por las conquistas laborales que tardamos más de dos décadas en recuperar. Ojo, trabajadoras domésticas, madres comunitarias, aprendices del SENA, internos de medicina, trabajadores de las plataformas de reparto: es con ustedes. Es con sus familias”.

Entre otras de las personas que se han manifestado están Carlos Carrillo y Camilo Romero, exmiembros de la actual administración. Carrillo aseguró que De la Espriella “es un agente extranjero, un virrey al servicio de los intereses norteamericanos, indudablemente hubo una abierta injerencia gringa y con un margen tan estrecho, millones de colombianos quedan con duda y desconfianza, pero esa desconfianza habría sido la misma si nosotros hubiéramos ganado por un estrecho margen. [...] Volveremos, pero por ahora el camino es una transición sosegada y devolverles el poder a los de siempre”.

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Entre tanto, Romero aseguró que el presidente electo “volvió a mentirle en la cara a los colombianos. Dijo que fue elegido sin estructuras políticas. Falso. Sin respaldo de grandes grupos económicos. Falso. Que tuvo la prensa tradicional en contra. Falso. Una cosa es que se haya hecho elegir con engaños, otra es que siga en su show. Aquí estaremos para desenmascararlo en defensa de nuestro país”.

Por último, la vicepresidenta Francia Márquez, tras felicitar a la nueva administración, sostuvo que “este es un tiempo que exige grandeza, serenidad y respeto por la diferencia. Colombia necesita una política que escuche, que dialogue, que no profundice las heridas, y que ponga por encima de cualquier interés el bienestar de la gente, de los pueblos y de los territorios. [...] Hoy, más que nunca, Colombia necesita una política a la altura de su gente: una política que no siembre odio, que no convierta la diferencia en enemistad, que cuide la palabra, respete la vida y entienda que gobernar es, ante todo, un acto de responsabilidad con la gente, con el presente y el futuro del país”.

Estas reacciones se dan en medio de los movimientos que adelanta la izquierda para consolidarse nuevamente en la oposición. Misma razón por la que Gustavo Petro e Iván Cepeda adelantaron una reunión en la Casa de Nariño este viernes. Cita que se dio luego de rumores que sostenían que existía un choque entre ambos líderes de izquierda y que fueron negados por el senador.

Ahora la izquierda deberá mediar con el ya anunciado ministro del Interior de De la Espriella, Rodrigo Lara Restrepo, quien será el encargado de gestionar y articular a la oposición.

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