Estos son los primeros movimientos que adelanta De la Espriella tras ser elegido presidente

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Luego de lograr 12,9 millones de votos con los que el Consejo Nacional oficializó su victoria, Abelardo de la Espriella prepara el terreno para asumir su puesto como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto.

Los primeros días del mandatario electo ya marcan la nueva tendencia con la que se manejará al país en los próximos cuatro años. El viraje hacia la derecha es claro.

Luego de recibir la credencial oficial junto a su fórmula José Manuel Restrepo, De la Espriella no se hizo esperar y en su primer discurso como presidente electo envió un contundente mensaje.

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“Ya la patria milagro empezó” tras haberse “librado de la peor amenaza para la libertad”, fueron unas de las primeras palabras que mencionó. Posteriormente, manifestó que comprende que deberá asumir el liderazgo de un país “profundamente” quebrantado. Y criticó la gestión de Gustavo Petro: “la persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la Presidencia de la República, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos, sembrando en el alma de muchos el odio de clases”.

También cuestionó el apoyo de esta administración a la candidatura de Iván Cepeda, repitió la narrativa de que al otro candidato lo respaldaron “los terroristas, los contratistas del Estado volcados a su favor y los compradores de votos”. Agregó que, con su triunfo, la democracia colombiana “se ha salvado gracias a Dios y al fervor del país”.

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Posterior a este discurso, el mandatario electo continuó con una jornada importante en relación con reuniones clave para recibir el gobierno. Más de tres horas duró la visita en la que el abogado mantuvo una reunión protocolaria en el Palacio de Justicia, la cual estuvo encabezada por el vicepresidente de la corporación, Hugo Quintero Bernate, según lo informado por el movimiento Defensores de la Patria. A esta reunión también asistieron el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña; y la de la Corte Constitucional, Paola Meneses.

En esta misma línea, horas antes de recibir su credencial “sostuvo una llamada con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. El mandatario entiende que no hay orden sin justicia, ni justicia sin instituciones fuertes, independientes y respetadas. La Rama Judicial contará con una relación seria, transparente y ajustada a la Constitución”.

Además, parte del equipo del mandatario electo, encabezado por Juan Diego Álvarez, ya adelantó una reunión con miembros del sistema de salud. Un sistema que asumirá en poco menos de un mes y que genera expectativa por la fuerte crisis que atraviesa este sector. El equipo tiene como prioridad resolver la crisis humanitaria, luego atender a los pacientes con mayor gravedad y posteriormente encargarse de las EPS intervenidas.

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Tras estos movimiento, De la Espriella recibió la felicitación de otros líderes a nivel internacional que no habían extendido un mensaje tras su elección. Se trata del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

“Deseamos al pueblo de Colombia éxito. Sabemos que esta es una nación que ama y valora la libertad. Y es muy importante que la cooperación entre nuestros países siga creciendo”, afirmó Zelenski en X. Además, señaló que Ucrania siempre está abierta a las relaciones “mutuamente beneficiosas” y está dispuesta a cooperar en todos los ámbitos “para reforzar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico”. “Contamos con que haya una cooperación fuerte con Colombia para que nuestras naciones se vuelvan más fuertes”, agregó.

Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva dijo: “La amistad entre Brasil y Colombia, que trasciende ideologías, es fundamental para la superación de desafíos comunes como la preservación de la Amazonía, el enfrentamiento de la pobreza y el combate al crimen organizado. Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”.

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A lo que De la Espriella contestó asegurando que “el continente americano tiene problemas comunes que son transnacionales y que solo se enfrentan con trabajo conjunto, respetuoso y soberano”.

“Brasil es nuestro vecino, y a nuestros pueblos los unen no solo desafíos, sino virtudes culturales, históricas, medioambientales y comerciales que, junto con las tribulaciones comunes a la América entera, requieren de unión entre los pueblos y los gobiernos del continente. Colombia, en libertad y orden, bajo mi mandato, buscará un solo objetivo: cumplir la alianza con el Pueblo que, como lo dije en campaña, no es de ideologías sino de extrema coherencia, y eso incluye a nuestros vecinos de Brasil, en cabeza de su Presidente”, manifestó.

Entre otros temas, y luego de que el mandatario electo asegurara que tiene la intención de sacar a Colombia de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), desde esta organización le enviaron un mensaje asegurando que están dispuestos a avanzar en una articulación para poder hacer un empalme y no romper relaciones.

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